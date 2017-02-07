Министерство финансов уверено в получении четырех траншей от Международного валютного фонда в 2017 году.

Об этом министр финансов Александр Данилюк сообщил в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.

"Все те транши, которые мы запланировали на этот год, должны быть получены. Потому что это является индикатором того, что мы движемся в нужном направлении", - сказал он.

Данилюк сообщил, что Министерство финансов продолжает обсуждение технических деталей меморандума сотрудничества с Международным валютным фондом.

По его словам, на текущей неделе все технические вопросы будут согласованы.

Ранее сообщалось, что Украина надеется на получение еще 8 траншей кредита по программе EFF с Международным валютным фондом в объеме 9,9 млрд долларов до конца 2018 года.

4-й транш кредита в размере 1 млрд долларов Украина ожидает получить в феврале.

Как сообщали Українські Новини, глава Национального банка Валерия Гонтарева прогнозирует выделение Международным валютным фондом Украине 4 траншей в 2017 году.