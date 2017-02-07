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Топливно-энергетический комплекс
Украина в январе нарастила валютную выручку от экспорта черных металлов более чем наполовину из-за низкой сопоставимой базы 2016г
12:01 06.02.2017 |
Металлургические предприятия Украины в январе 2017 года нарастили поступления от экспорта черных металлов на 71,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до $654,819 млн (в январе 2016г - $380,988 млн).
Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной службой в понедельник, на черные металлы за этот период пришлось 21,64% общего объема поступлений от экспорта товаров против 18,64% за первый месяц прошлого года.
В декабре-2016 поступления от экспорта черных металлов составляли $621,784 млн.
Согласно статистике, Украина в январе 2017 года нарастила импорт аналогичной продукции на 42,4% - до $54,443 млн. В декабре этот показатель составил $66,047 млн.
Кроме того, Украина в январе-2017 увеличила экспорт металлоизделий на 37,7% - до $58,649 млн. В декабре их поставлено на $60,965 млн.
За этот период импорт металлоизделий возрос на 14,3% - до $45,682 млн. В декабре импортировано на $59,195 млн.
Как сообщалось, Украина в 2016г снизила выручку от экспорта черных металлов на 10,3% по сравнению с 2015 годом - до $7 млрд 247,371 млн, увеличила импорт аналогичной продукции на 16,3% - до $799,080 млн.
Кроме того, Украина в 2016 году сократила экспорт металлоизделий на 24,8% - до $689,811 млн, импорт металлоизделий возрос на 23,8% - до $645,485 млн.
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