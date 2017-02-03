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Украинский бизнес стал больше жаловаться на органы местного самоуправления - бизнес-омбудсмен
20:04 03.02.2017 |
Украинский бизнес в четвертом квартале 2016 года стал больше жаловаться на действия органов местного самоуправления: количество таких жалоб возросло на 41% по сравнению с предыдущим кварталом - до 24 жалоб, сообщил бизнес-омбудсмен Украины Альгирдас Шемета в ходе пресс-конференции в Киеве в пятницу.
"В четвертом квартале небольшой особенностью было то, что довольно значительно увеличилось количество обращений по действиям местных органов власти", - констатировал он.
А.Шемета связывает такой рост с проводимой в Украине реформой децентрализации.
Как отметила в ходе пресс-конференции заместитель бизнес-омбудсмена Татьяна Короткая, тенденция свидетельствует об определенных рисках для эффективного внедрения реформы. Так, Совет бизнес-омбудсмена фиксирует рост нарушений в деятельности местных советов и администраций, снижение квалификации местных органов власти, что связано с передачей им больших полномочий, а также проблемы в законодательстве относительно создания новых объединенных территориальных общин.
По словам Т.Короткой, бизнес в большинстве жалоб затрагивал вопросы, связанные с предоставлением административных услуг на местах, управлением местным имуществом, правопреемственностью функций, переданных центральными органами власти местным органами власти, а также земельные вопросы.
Вместе с тем, согласно представленным данным за весь 2016 год, доля жалоб на органы местного самоуправления в общем количестве составляет только 7%. Чаще всего бизнес жаловался на действия налоговых органов - 49%, силовых структур - 19%, законопроекты и изменения к ним - 8%, действия государственных регуляторов - также 8%.
А.Шемета также обратил внимание на увеличение доли выполненных рекомендаций Совета бизнес-омбудсмена до 87% на конец 2016 года (Государственная фискальная служба выполнила 91% рекомендаций).
"Бизнес-климат в Украине очень маленькими шагами, но все-таки улучшается...Если в 2015 году, когда я сюда приехал, практически ни на одной встрече (с представителями бизнеса - ИФ) не было ничего позитивного о том, что делают власти, то в последнее время, со средины прошлого года, бизнес иногда дает и позитивные оценки некоторых действий государственных органов", - отметил он.
Согласно отчету Совета бизнес-омбудсмена, в 2016 году он получил на рассмотрение 868 жалоб от предпринимателей (в четвертом квартале 2016 года - 275 жалоб) и закрыл 570 расследований, что почти в четыре раза больше, чем в 2015 году. Помощь бизнесу составила 6 млрд грн, а за весь период деятельности бизнес-омбудсмена - 8,7 млрд грн.
Большинство поданных жалоб пришлось на представителей малого и среднего (75%), местного бизнеса (79%). При этом самыми активными были представители оптовой торговли (20%), промышленного производства (19%), сельского хозяйства (8%), частные предприниматели и представители рынка недвижимости (по 7%).
Почти половина всех обращений поступила из Киева (371). Регионами-лидерами по количеству поданных жалоб стали Киевская (94), Харьковская (51), Одесская (41), Днепропетровская (40) и Львовская (34) области.
Бизнес-омбудсмен в 2016 году подписал меморандумы о сотрудничестве с Национальной полицией, Национальным агентством по предотвращению коррупции, Министерством экологии и природных ресурсов, Киевской городской государственной администрацией, Национальным антикоррупционным бюро.
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В РУБРИКЕ
|Украинский бизнес стал больше жаловаться на органы местного самоуправления - бизнес-омбудсмен
Украинский бизнес в четвертом квартале 2016 года стал больше жаловаться на действия органов местного самоуправления: количество таких жалоб возросло на 41% по сравнению с предыдущим кварталом - до 24 жалоб, сообщил бизнес-омбудсмен Украины Альгирдас Шемета.
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