Украина потеряла от запрета прямого транзита украинских товаров через территорию Российской Федерации автомобильным и железнодорожным транспортом в Казахстан и Кыргызстан 400 млн долларов, или 0,3% ВВП в 2016 году.

Об этом говорится в ответе Минэкономики на запрос Українських Новин.

"В целом потери экспорта товаров в Казахстан (летние) и Кыргызстан (за 2-ю половину года) оцениваются в объеме около 0,4 млрд долларов, что составляет дополнительные потери ВВП в размере 0,3 п. п.", - говорится в ответе Минэкономики.

Также в ведомстве сообщили, что за 1-е полугодие 2016 года торговля со странами Центральной и Восточной Азии, а также Кавказа снизилась на 35,1% по сравнению с тем же периодом 2015 года.

Альтернативные маршруты, рекомендуемые для использования перевозчикам - через территорию Иран или Азербайджана, но стоимость подобного транзита будет на 25-30% дороже, чем через территорию России.

Таким образом, прогнозируют в Минэкономики, объемы торговли Украины с Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном продолжат снижаться.

Как сообщали Українські Новини, Россия с января 2016 года запретила прямые транзитные перевозки грузов из Украины в Казахстан, а с июля - в Кыргызстан. Перевозки позволено осуществлять через территорию РФ только через территорию Беларуси.И