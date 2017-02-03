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Председатель Совета НБУ Данилишин не видит оснований для роста безработицы в связи с повышением минимальной зарплаты
16:31 03.02.2017 |
Председатель Совета Национального банка Богдан Данилишин убежден, что повышение минимального размера заработной платы до 3 200 гривен в 2017 года не окажет влияния на рост уровня безработицы и снижение занятости населения, а также не приведет к росту инфляционных ожиданий в Украине.
Об этом он заявил Українським Новинам, комментируя информацию о том, что согласно инфляционному отчету НБУ, в результате повышения размера минимальной зарплаты до 3 200 гривен в 2017 году официально будут уволены порядка 630 тыс. человек.
"Увеличение минимального размера зарплаты я считаю правильным шагом правительства в системе реформирования оплаты труда и повышения жизненного уровня наших граждан. За 2016 год экономика Украины возобновила рост почти на 1,8%. В 2017 году ожидается увеличение темпа роста - до 3%. Прогноз инфляции (на 2017 год) остается в границах целевых ориентиров. Поэтому я не вижу существенных рисков влияния повышения минимальной зарплаты на макроэкономическую и финансовую стабильность", - отметил Данилишин.
Он подчеркнул, что повышение минимальной зарплаты приведет к росту средней номинальной заработной платы почти на 23% в 2017 году.
"Особо высокими темпами средняя зарплата вырастет для низкооплачиваемых работников. Вместе с тем, правительству необходимо принять решительные меры по стимулированию развития малого и среднего бизнеса и его защите от рисков финансово-экономического влияния", - отметил председатель Совета НБУ.
Повышение размера минимальной зарплаты, подчеркнул Данилишин, не окажет существенного влияния на сальдо консолидированного бюджета.
"Соответствующий рост расходов на оплату труда будет компенсироваться увеличением доходов от налогообложения и пенсионного сбора", - заявил он.
В целом, повышение минимальной зарплаты будет иметь позитивный, но сдержанный эффект на экономический рост - дополнительно 0,5% ВВП.
Данилишин также отметил, что кардинальное снижение темпов роста инфляции в 2016 году наблюдалось лишь для потребительского рынка - снижение с 43,3% в 2015 г до 12,4% - в 2016.
"На мой взгляд, риском является то, что снижение темпов роста цен производителей не произошло. Было зафиксирован рост до 35,7% за 2016 год после 25% в 2015 году. И данный факт никак не свидетельствует о желаемом позитиве в инфляционных характеристиках развития экономики. Считаю, что усилия НБУ должны быть направлены именно на содействие росту темпов развития экономики", - отметил Данилишин.
При этом он подчеркнул, что инфляционный отчет является одним из экспертных отчетов.
"В нем представлены мнения отдельных экспертов по тому или иному направлению", - отметил Данилишин.
Он подчеркнул, что выработка основ денежно-кредитной политики, контроль за ее проведением является прерогативой Совета НБУ.
Как сообщали Українськи Новини, согласно инфляционному отчету НБУ, в результате повышения минимальной зарплаты до 3 200 гривен в 2017 году официально будут уволены порядка 630 тыс. человек.
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