За первый месяц 2017 года в Украине было продано 159 новых автобусов, сообщает ассоциация «Укравтопром».

Более четверти этих продаж (42 шт.) принадлежит продукции ПАО «Павловский автобус», входящего в группу «ГАЗ». Свой результат годичной давности ПАЗ улучшил на 56 процентов.

Автобусы черкасского автобусного завода марки Атаман стали вторыми на январском рынке с показателем 37 зарегистрированных продаж. По сравнению с январем 2016 года продажи Атаман снизились на 26 процентов.

На третьем месте Эталон, увеличивший в 8 раз свои продажи до 24 автобусов.

Четвертое место у Богдан - 20 автобусов (+233%).

Замыкает пятерку лидеров украинского рынка новых автобусов Электрон - 10 зарегистрированных продаж. В январе 2016 года регистраций автобусов этой марки не отмечалось.