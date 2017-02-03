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Топливно-энергетический комплекс
Более четверти украинского рынка новых автобусов занял российский ПАЗ
16:10 03.02.2017 |
За первый месяц 2017 года в Украине было продано 159 новых автобусов, сообщает ассоциация «Укравтопром».
Более четверти этих продаж (42 шт.) принадлежит продукции ПАО «Павловский автобус», входящего в группу «ГАЗ». Свой результат годичной давности ПАЗ улучшил на 56 процентов.
Автобусы черкасского автобусного завода марки Атаман стали вторыми на январском рынке с показателем 37 зарегистрированных продаж. По сравнению с январем 2016 года продажи Атаман снизились на 26 процентов.
На третьем месте Эталон, увеличивший в 8 раз свои продажи до 24 автобусов.
Четвертое место у Богдан - 20 автобусов (+233%).
Замыкает пятерку лидеров украинского рынка новых автобусов Электрон - 10 зарегистрированных продаж. В январе 2016 года регистраций автобусов этой марки не отмечалось.
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