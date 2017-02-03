Финансовые новости
- |
- 03.02.17
- |
- 04:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Морские порты Украины в январе увеличили перевалку грузов на 15%
21:10 02.02.2017 |
Морские порты Украины, согласно оперативным данным ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) в январе 2017 года перевалили 10,032 млн тонн, что на 14,6% выше аналогичных показателей 2016 года.
Как сообщила пресс-служба АМПУ, перевалка экспортных грузов в морских портах Украины составила 8, 094 млн тон, что на 30,3% больше, чем в январе 2016 года, импортных - 1, 423 млн тонн - на 9% меньше.
Перевалка транзитных грузов составила 475 тыс. тонн (50% от показателей 2016 года), внутреннего сообщения - 39,3 тыс. тонн.
Перевалка контейнеров в морских портах за отчетный период выросла на 30,5% и составила 48,911 тыс. TEU, что свидетельствует о постепенном восстановлении рынка контейнерной перевалки.
Государственными портовыми операторами, входящими в структуру управления Мининфраструктуры было перевалено 1,825 млн тыс. тонн (18,2% общего объема). Другими портовыми операторами (преимущественно частной формы собственности) на всех причалах было переработано 8,206 млн тонн (81,8% общего объема). В том числе, портовыми операторами (преимущественно частной формы собственности) через причалы АМПУ - 4,17 млн тонн (41,6% общего объема).
Почти двукратный рост перевалки зафиксирован в СМП "Октябрьск" (+ 86,6%). Кроме того, положительная динамика грузопереработки наблюдается в портах "Херсон" (+33,1%), "Южный" (+20.9%), "Одесса" (+20,4%), "Черноморск" (+16,3%) и "Николаев" (+14, 8%).
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зачем Путин пугает Асада старой смертью
|Почему наша оппозиция ненавидит Путина меньше, чем украинскую власть
|Операция "Авдеевка". Адресат новой информационно-террористической кампании один - Дональд Трамп
С помощью официальных заявлений, подкрепленных пропагандисткой ложью, создается иллюзия, что в некой дикой стране вооруженные до зубов варвары третий год делят власть. Мол, все это последствия непродуманной политики администрации Обамы и нежелание идти на переговоры с Россией - гарантом мира и стабильности в регионе.
|Гонтарева считает, что крупных банкротств банков на рынке больше не будет
"У нас 40 банков по активам составляли 97% всей системы. Из первой двадцатки вы уже видели, кто не выжил. Вторая двадцатка сдала тест 1 января 2017 года. Ушли Платинум и Фортуна-Банк. Остались банки, которые составляют 3% от активов системы", - сказала глава НБУ.
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Морские порты Украины в январе увеличили перевалку грузов на 15%
|В январе Украина сократила потребление газа на 5,8% до 5,1 млрд куб. м
|2 февраля стоимость золота достигла максимума с ноября из-за удешевления доллара
|Светлые нефтепродукты в рознице продолжают дорожать 2 февраля, СПБТ — дешевеет
|Цены на нефть сократили рост в четверг, Brent торгуется у $56,94 за баррель
|Объем переводов в Украину увеличился на 5% до $2,5 млрд, из Украины снизился на 15% до $350 млн в 2016
|Украинские агрохолдинги за год подорожали на $1 млрд
Аналитики напрямую связывают рост стоимости украинских аграрных компаний с результатами их прибыльной деятельности за последние три года и относительной стабилизацией макроэкономической ситуации в стране. При сохранении этих условий стоимость компаний продолжит расти и в будущем.
Это интересно
|McLaren и BMW разработают совместные двигатели
|Jaguar Land Rover познакомит с автомобилями с помощью виртуальной реальности
|Razer купила разработчика "облачного" смартфона Nextbit
|Экс-сотрудник добывал биткоины на серверах ФРС США
|Смартфон Kyocera Rafre, лишенный разговорного динамика, можно мыть с мылом
|В Лондоне увеличат стоимость парковки дизельных машин
|Credit Suisse может выплатить $150 млн компенсаций за растрату денег клиентов из Турции