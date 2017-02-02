Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе 2017 года выросли на 54,4% по сравнению с январем 2016 года - до 4,7 тыс. ед., сообщает AUTO-Consulting.

"Украинский авторынок начал год с оптимистических результатов", - констатируют эксперты.

При этом, по их данным, лидером января стал Renault, которому удалось увеличить свои продажи на 91% - до 478 авто и всего на один автомобиль опередить Toyota, лидировавшую в январе-2016.

Третью строчку рейтинга занял Volkswagen, нарастив продажи на 84,5% - до 417 авто.

Активно начали год дилеры Ford (346 авто, рост в 2,2 раза), Kia (306 авто, рост в 3,7 раза и пятая строчка рейтинга против 14-й в январе-2016) и Skoda (281 авто, рост в 2,4 раза), чьи показатели роста продаж измеряются трехкратными цифрами.

Замыкает десятку лидеров отечественный бренд ZAZ (в январе прошлого года - 12 место), нарастивший продажи на 71%, до 161 авто.

Как отмечают эксперты, судя по результатам января, нелегкая борьба предстоит и в премиум сегменте. В январе маркой №1 среди премиальных авто стал Lexus (11 место в общем рейтинге против 22 в январе-2016) . Второе место у BMW, а буквально в пару машин от него - Mercedes-Benz. Активно наращивали в январе продажи и остальные бренды.

"А вот китайские бренды продолжают терять позиции. По итогам января наиболее популярным брендом стала Chery, а сбыт остальных марок был уже ситуативным", - отмечают в AUTO-Consulting.

Ассоциация украинских автопроизводителей "Укравтопром" также обнародовала свои данные о продажах легковых авто в январе, согласно которым они выросли на 51%, до 4,822 тыс. ед. (в январе-2016 рынок вырос на 23% к январю-2015).

При этом в лидеры ассоциация вывела Toyota с продажей 495 авто и приростом в 63%, а продажи занявшего вторую позицию Renault выросли на 86%, до 485 ед.

На третьем месте - Volkswagen, которых продано 443 ед. (почти вдвое больше), на четвертом - Ford с 356 проданных авто и ростом в 2,1 раза.

Замыкает пятерку лидеров KIA, продажи которых выросли в 3,4 раза, до 307 ед.

ПО данным ассоциации, также в ТОП-10 января вошли т Nissan - 287 авто (+2%); Skoda - 283 авто (прирост130%), Hyundai - 271 авто (69%); Mazda - 174 авто ("минус" 3%); а замыкает лидерскую десятку ZAZ с приростом 60% до 160 авто.

Самым популярным автомобилем первого месяца 2017 года стал KIA Sportage, который приобрели 214 покупателей.

Как сообщалось, рынок новых легковых авто в Украине по данным AUTO-Consulting в 2016 году вырос на 39% по сравнению с 2015 годом - до 64,478 тыс. ед., "Укравтопром" оценил прирост в 41% - до 65,562 тыс. ед.

На текущий год первоначальные прогнозы экспертов предполагают 25-30%-ный прирост авторынка.

