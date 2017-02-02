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Госбюджет-2017 в январе в отсутствие возмещения НДС был перевыполнен на 38,7% - Госказначейство
19:17 01.02.2017 |
Доходы государственного бюджета Украины в январе 2017 года составили 59,44 млрд грн, что на 38,7%, или 16,59 млрд грн превышает показатели временного плана, говорится в сообщении Государственной казначейской службы в среду.
Согласно ему, по сравнению с январем прошлого года доходы выросли на 29,81 млрд грн, или более чем вдвое.
Одной из основных причин таких показателей является практически полное отсутствие возмещения налога на добавленную стоимость в первом месяце этого года: согласно данным Госказначейства, при поступлениях НДС в 33,6 млрд грн его возмещение составило 0,03 млрд грн, тогда как в январе прошлого года - 7,89 млрд грн.
В целом налоговые поступления увеличились к январю-2016 почти в 2,5 раза - до 36,83 млрд грн, тогда как таможенные - в 1,5 раза, до 18,23 млрд грн. Временный план на январь-2017 по ним был перевыполнен соответственно на 60% и 14,2%.
В целом общий фонд госбюджета получил за январь этого года 56,32 млрд грн, что на 41,2% превысило плановый показатель и на 102,2% - показатель января прошлого года.
Госказначейство также сообщило об увеличении доходов местных бюджетов в первом месяце этого года на 55,9% к первому месяцу прошлого года - до 12,63 млрд грн.
В то же время поступления единого социального взноса (ЕСВ) в январе-2017 увеличились к январю-2016 всего на 6,9% и составили 11,08 млрд грн.
Как сообщалось, доходы госбюджета Украины в 2017 году определены в размере 731,03 млрд грн, в том числе общего фонда - 673,74 млрд грн, что соответственно на 20,3% и 17,1% превышает доходы, закрепленные в госбюджете на 2016 год.
Расходы госбюджета в этом году запланированы в объеме 800,03 млрд грн, в том числе общего фонда - 739,71 млрд грн, превышая плановые расходы госбюджета-2016 соответственно на 17,4% и 14,3%.
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