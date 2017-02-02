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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Рева заявляет о росте отчислений в Пенсионный фонд

18:05 01.02.2017 |

Экономика

 

Отчисления в Пенсионный фонд в январе 2017 года по сравнению с январем 2016 года возросли на 1,2 млрд грн, констатировал министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"С января мы подняли минимальную зарплату и общее повышение в бюджетной сфере зарплаты. По январю у нас по сравнению с январем 2016 года, Минфин прогнозировал, что будет дополнительно 1 млрд грн в Пенсионный фонд, то есть было 8 (млрд грн - ИФ), они прогнозировали - 9 (млрд грн - ИФ), получили мы на эту минуту 9,2 млрд грн", - сказал министр журналистам после заседания Кабинета министров Украины в среду.

Он отметил, что данный рост произошел без учета повышения зарплат бюджетникам и повышения минимальной зарплаты.

"После завершения первого квартала мы увидим тенденцию. По тому как сейчас...мы видим позитив, но мы молчим, не трубим в фанфары и говорим: "давайте посмотрим, по
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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