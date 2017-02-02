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Остаток средств на едином казначейском счете в январе увеличился в 2,4 раза до 34,9 млрд гривен
11:36 01.02.2017 |
Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в январе увеличился в 2,4 раза с 14,258 млрд гривен (на 1 января) до 34,869 млрд гривен (на 1 февраля).
Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.
С начала года остаток средств на ЕКС увеличился с 14,258 млрд гривен до 34,869 млрд гривен.
Минимальным остаток средств на едином казначейском счете в 2017 году был по состоянию на 1 января - 14,258 млрд гривен, а максимальным - 34,869 млрд гривен - на 1 февраля.
Как сообщали Українські Новини, за 2016 год остаток средств на едином казначейском счете увеличился с 9,017 млрд гривен до 14,258 млрд гривен.
Единый казначейский счет - система бюджетных счетов органов Госказначейства, на которые зачисляются налоги, сборы, иные обязательные платежи госбюджета, и с которых органами Госказначейства осуществляются платежи в пользу субъектов хозяйствования, выполнивших работы или оказавших услуги распорядителям бюджетных средств.
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