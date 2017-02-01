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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Украина переживает авиационный бум

11:12 01.02.2017 |

Экономика

 

Пассажиропоток на авиатранспорте растет ускоряющимися темпами. В целом за 2016 г. он увеличился на 36,6%, а в IV квартале - на 55,9%.

В новом году авиационная отрасль обещает поставить рекорд в пассажирских перевозках. А вот перспективы "Укрзалізниці" выглядят проблематичными - и по пассажиро-, и по грузообороту.

Судя по итогам прошлого года, среди всех транспортных отраслей сейчас наиболее динамично развивается авиатранспорт. Нелишне напомнить, что для украинской авиации рекордным был 2012 г., когда Киев, Донецк, Харьков и Львов принимали чемпионат Европы по футболу. В тот год пассажирооборот нашего авиатранспорта достиг 14,41 млрд пас.•км. Затем три года подряд этот показатель падал: в 2013-м - до 12,57, в 2014-м - до 11,58, в 2015-м - до 11,36 млрд пас.•км. Но в 2016-м одним махом были преодолены последствия трехлетнего падения и побит рекорд 2012-го: пассажирооборот авиатранспорта вырос за год на 36,6% и достиг 15,53 млрд пас.•км, хотя в том году ничего подобного Евро-2012 в Украине не было.

По количеству перевезенных пассажиров минувший год тоже был для отечественных авиакомпаний рекордным: 8,3 млн, рост за год на 31,3%. В 2012 г., как и в 2013-м, это количество составило 8,1 млн, в 2014-м - 6,5 млн, в 2015-м - 6,3 млн. По данным Госавиаслужбы, количество международных пассажиров у авиакомпаний Украины выросло в 2016 г. на 31,6% - до 7 млн 472 тыс. На внутренних линиях авиакомпании перевезли 802 тыс. чел., что на 27,6% лучше показателя 2015 г.

У этого роста не было какой-то внезапной причины. Просто увеличивался платежеспособный спрос на услуги авиатранспорта со стороны украинцев, а авиакомпании, со своей стороны, заманивали пассажиров все более разнообразными и выгодными предложениями. Впечатляет поквартальная динамика пассажирооборота украинской авиации: в I кв. - рост на 18,8% по сравнению с таким же кварталом 2015 г., во II кв. - на 28,2%, в III кв. - на 39,2%, в IV кв. - на 55,9%. Можно ожидать, что в 2017 г. тоже будут высокие темпы роста. Популярности европейских направлений должно поспособствовать введение безвизового режима с ЕС. Вдобавок можно ожидать наплыва европейцев в Киев в мае во время конкурса "Евровидение".

Благодаря авиации в 2016 г. вырос и общий пассажирооборот украинского транспорта - на 5,1%, до 102,24 млрд пас.•км. В частности, пассажирооборот "Укрзалізниці" увеличился на 4,3% - до 36,95 млрд пас.•км. В то же время у автотранспортных компаний этот показатель снизился на 0,8%, до 34,49 млрд пас.•км, у троллейбусного транспорта - на 3,2%, до 5,9 млрд пас.•км, у трамвайного - на 5,7%, до 4 млрд пас.•км, у метрополитенов - на 0,3%, до 5,35 млрд пас.•км.

 

Положительную динамику в 2016 г. показал также общий грузооборот - рост на 2,4%, до 323,5 млрд т•км. Особенно сильно увеличился грузооборот трубопроводного транспорта - на 17%, до 94,4 млрд т•км. Это было обеспечено благодаря наращиванию перекачки газа, прежде всего транзитного (в то же время перекачка нефти и аммиака сократилась). Как известно, в конце ноября 2015 г. Украина отказалась от закупок газа у "Газпрома" и с тех пор приобретает его в Европе. По большей части это тот же российский газ, который сначала идет в Европу, а затем обратно в Украину. Для отечественной ГТС это дополнительные объемы работ, а для НАК "Нафтогаз України", как подсчитал в конце 2016 г. глава компании Андрей Коболев, $400 млн экономии благодаря избавлению от ценового диктата "Газпрома".

Также в 2016 г. вырос грузооборот автотранспорта - на 9,1%, до 37,7 млрд т•км. В то же время грузооборот "Укрзалізниці" сократился на 4%, до 187,2 млрд т•км. В нынешнем году "Укрзалізниця" рискует потерять заметную часть как грузо-, так и пассажиропотока, если она реализует свои планы повысить тарифы на грузовые перевозки на 25%, а на проезд в пассажирских поездах - на 35%.

Намерения "Укрзалізниці" поднять тарифы на грузоперевозки, конечно же, были негативно встречены отечественными товаропроизводителями. Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что "любое повышение тарифов должно быть обоснованным и осуществляться только после того, как "Укрзалізниця" покажет эффективность антикоррупционных мер, воплощение реформ, пояснит структуру тарифов". Повышение тарифов для пассажиров он тоже назвал "очень чувствительным" вопросом. "И тут не может быть прямого ответа, дескать, у нас такое финансовое состояние, и поэтому мы повышаем тарифы. Я хочу, чтобы украинская монополия предоставляла качественный продукт и за это получала больше денег, а не просто поднимала тарифы", - заявил министр.

Но теперь он уже, по сути, ничего не решает. 18 января ПАО "Укрзалізниця" решением правительства выведено из-под Мининфраструктуры и передано в подчинение Кабмину. Соответственно Кабмин, а не министерство, будет давать добро на повышение тарифов. А для премьера Владимира Гройсмана важно, что на дополнительные доходы от повышения тарифов гендиректор "Укрзалізниці" Войцех Балчун пообещал закупить новые вагоны и локомотивы украинского производства. Правительству нужно демонстрировать промышленный рост, а грузы в любом случае как-нибудь доберутся до пункта назначения.
По материалам: Деловая столица
 

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