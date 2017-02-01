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Производство сельхозпродукции в Украине за год подорожало почти на 14%
17:02 31.01.2017 |
Расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2016 году выросли на 13,5% по сравнению с 2015 годом, сообщила Государственная служба статистики.
В частности, совокупные расходы на производство растениеводческой продукции выросли на 10,6%, а животноводческой – на 20,9%. В Госстате также сообщили, что объем затрат на материально-технические ресурсы промышленного происхождения, используемые в сельскохозяйственном производстве, в прошлом году увеличился на 4,2%.
При этом в декабре по сравнению с ноябрем затраты на агропроизводство выросли на 2,3%. Расходы на производство продукции растительного происхождения в декабре увеличились на 2,4%, а животного – на 1,9%. Также сельхозпроизводители на 1,8% увеличили затраты на материально-технические ресурсы промышленного происхождения.
В Госстате отметили, что данные приводятся без учета оккупированной территории Крыма и части зоны проведения антитеррористической операции.
Как сообщал УНИАН, расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2015 году по сравнению с 2014 годом выросли на 50,9%.
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