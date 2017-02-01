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Урожай зерновых в Украине в 2016 г. увеличился на 9,7%, подсолнечника – на 21,7%– Госстат
16:55 31.01.2017 |
Украина в 2016 году, согласно предварительным данным, собрала 65,95 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для страны за годы независимости, сообщила Государственная служба статистики.
Валовой сбор подсолнечника, по данным Госстата, в прошлом году составил 13,6 млн тонн, что на 21,7% больше, чем в 2015 году.
Урожай сахарной свеклы за отчетный период составил 13,88 млн тонн, что на 34,3% больше, чем в 2015 году.
По оценкам Госстата, валовый сбор овощей открытого грунта в Украине в 2016 году составил 9,4 млн тонн, а картофеля – 21,75 млн тонн, что на 2,2% и на 4,4% соответственно больше, чем в 2015 году.
Согласно сообщению, данные приводятся без учета оккупированной территории Крыма и части зоны проведения антитеррористической операции.
Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, в 2016 году аграрии собрали 26 млн тонн пшеницы, около 28 млн тонн кукурузы на зерно, 9,4 млн тонн ячменя, 391,5 тыс. тонн ржи, 499 тыс. тонн овса, 176,4 тыс. тонн гречки, 745,6 тыс. тонн гороха и 64,8 тыс. тонн риса. Урожай сои составил 4,3 млн тонн. Кроме того, аграрии в 2016 году собрали 20,9 млн тонн картофеля, 9 млн тонн овощей, 2,05 млн тонн плодов и ягод и 400 тыс. тонн винограда.
По данным Минагропрода, по итогам 2016-2017 маркетингового года (МГ, июль 2016 - июнь 2017) аграрии планируют установить новый рекорд по экспорту зерновых, поставив на внешние рынки 41,6 млн тонн этих культур. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2015-2016 МГ на уровне 39,4 млн тонн.
По данным Госстата, Украина в 2015 году собрала 59,96 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 6,1% меньше, чем в 2014 году.
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