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В декабре долг населения за жилкомуслуги увеличился на 25,9% до 20,2 млрд гривен
16:38 31.01.2017 |
В декабре долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 25,9%, или на 4 153,1 млн гривен до 20 175 млн гривен по сравнению с ноябрем.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
Долг за квартирную плату по состоянию на 1 января 2017 года уменьшился на 27,4 млн гривен до 2 432 млн гривен.
Долг за отопление увеличился на 1 593,6 млн гривен до 9 390 млн гривен.
Долг за газоснабжение увеличился на 2 695,7 млн гривен до 6 439,8 млн гривен.
В декабре среди регионов наибольшая задолженность за отопление зафиксирована в Днепропетровской (1 588,724 млн гривен), Харьковской (1 304,433 млн гривен) областях и Киеве (2 136,868 млн гривен); за газоснабжение - в Харьковской (1 197,947 млн гривен), Одесской (948,600 млн гривен) и в Днепропетровской областях (1 072,410 млн гривен).
Наибольшая задолженность по квартирной плате в декабре зафиксирована в Днепропетровской (528,137 млн гривен), Донецкой (273,975 млн гривен) областях и в Киеве (420,888 млн гривен).
Как сообщали Українські Новини, в ноябре долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 16,7%, или на 2 290,1 млн гривен до 16 021,9 млн гривен по сравнению с октябрем.
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