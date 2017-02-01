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Нацкомиссия увеличила стоимость подключения бизнеса к электросетям
16:08 31.01.2017 |
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила удельную стоимость нестандартного присоединения (подключения электроустановки мощностью от 160 кВт) к электрическим сетям на 2017 год на уровне от 3 тыс. грн до 9,4 тыс. грн за 1 кВт.
Соответствующее решение комиссия приняла на своем очередном заседании.
Согласно тексту документа, например, удельная стоимость нестандартного присоединения к электрическим сетям «Киевэнерго» составит в 2017 году 3094 грн за 1 кВт (без НДС), к сетям «Полтаваоблэнерго» - 9428 грн за 1 кВт (без НДС).
Среднее значение удельной стоимости нестандартного присоединения к электросетям составит 6094 грн 1 кВт (без НДС).
Глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк сообщил, что принятие данного решения связано с тем, что, согласно законодательству, урегулированными являются вопросы подключения электроустановок мощностью до 160 кВт (стандартное присоединение). «Все подключения мощностью выше сталкивались с трудностями на уровне облэнерго, поскольку не было нормативного документа, который позволял бы заранее определить стоимость данного присоединения, возникали споры по техническим условиям, о стоимости техусловий, о сроках», - сказал Вовк.
По мнению НКРЭКУ, данное решение обеспечит устойчивое функционирование рынка услуг по присоединению электроустановок к сетям и позволит улучшить позиции Украины в рейтинге Doing Business.
Председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Алексей Оржель, присутствовавший на заседании комиссии, в свою очередь сообщил, что принятие этого решения приведет к повышению стоимости присоединения солнечных и ветряных электростанций в несколько раз, что негативно отразится на инвестиционной привлекательности данной отрасли в Украине.
Он отметил, что дифференцированные ставки по присоединению от 3 до 9 тыс. грн за 1 кВт установлены только для 11 облэнерго, тогда как для 29 электропередающих организаций установлено среднее значение – 6 тыс. грн за 1 кВт. «Если у нас ставка присоединения колеблется от 3 до 9 тыс. грн, как можно для целого ряда облэнерго принять среднее значение? Это означает, что мы одним недоплачиваем или другим переплачиваем», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, вопрос подключения к электросетям оговаривается в проекте закона о рынке электроэнергии, рассмотрение которого в парламенте ожидается в феврале-марте 2017 года.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечал важность принятия комиссией решения о стандартном подключении к электросетям, что, по его мнению, позволит преодолеть любые коррупционные схемы со стороны облэнерго.
По его словам, на текущий момент существуют различные схемы ценообразования за подключение - зачастую неправомерные и с использованием «откатов».
В июне 2016 года Гройсман заявил о необходимости упростить в Украине условия подключения бизнеса к электросетям. При этом он отметил, что непонятная система подключения к электросетям препятствует созданию новых рабочих мест и производств, а также выступает коррупционным фактором.
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