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Минэкономразвития предлагает упростить систему регистрации плательщиков НДС и подтверждения группы налогообложения
Министерство экономического развития и торговли Украины предлагает существенно упростить систему регистрации плательщиков НДС и процедуры подтверждения правильности выбора группы упрощенной системы налогообложения.
Соответствующий законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс обнародован на сайте министерства для широкого обсуждения.
Суть упрощения - в одновременной подаче заявления о регистрации плательщика НДС и указании группы налогообложения в этом же заявлении. Проверка правильности заполнения заявления и выбора группы налогообложения может осуществляться при приеме документов - как техническим администратором, так и с помощью программного обеспечения.
«Проект закона разработан с целью совершенствования процедуры регистрации плательщиками НДС и избрания упрощенной системы налогообложения, уменьшения финансовых и временных затрат субъектов хозяйствования на регистрацию плательщиком НДС или избрание упрощенной системы налогообложения, а также для предотвращения случаев немотивированного отказа органами фискальной службы субъекту хозяйствования в добровольной регистрации плательщиком НДС», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит значительно уменьшить материальные и временные затраты предпринимателей, поскольку сократит время регистрации плательщика НДС до одного дня и не потребует оформления дополнительных заявлений.
«Отсутствие необходимости заполнять дополнительные заявления полностью решает проблему сложности и несовершенства процедуры регистрации плательщика НДС или избрания упрощенной системы налогообложения субъектом хозяйствования», - говорится в пояснении Минэкономразвития.
Как сообщал УНИАН, упрощение регистрации налогоплательщиков является одной из составляющих общей налоговой реформы, заявленной правительством Владимира Гройсмана и направленной на упрощение налогового администрирования.
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