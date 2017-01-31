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Топливно-энергетический комплекс
Для реформы транспортной инфраструктуры при Кабмине создан логистический комитет
08:58 31.01.2017 |
Первое заседание рабочей группы по вопросам логистики - логистического комитета при Кабинете министров Украины состоялось 30 января под председательством вице-премьер-министра Владимира Кистиона.
Как сообщила пресс-служба вице-премьера, в состав группы вошли представители Мининфраструктуры, Минприроды, Минэнергоугля, Минагрополитики, Минрегиона, Минфина, Минюста, ГФС, "Укравтодора", "Укрзализныци", Администрации морских портов Украины, "Укртрансбезопасности", Госавиаслужбы, а также представители Всемирного банка.
Комитета возглавил В.Кистион, а его заместителем назначен первый замминистра инфраструктуры Евгений Кравцов.
Совещательный орган был создан с целью ускорения реформ транспортной инфраструктуры Украины, а также привлечение к постоянному диалогу представителей бизнеса и экспертного сообщества.
Как отметил В.Кистион, основная задача, которая стоит перед комитетом, - развитие возможностей Украины в сфере транзитных перевозок, туристического потенциала и тому подобное.
"Наше государство находится в центре Европы, большинство путей, ведущих с запада на восток, с юга на юг, проходит по территории нашего государства. Украина имеет одну из крупнейших в мире железных дорог, мы являемся морской державой, серьезно развитую дорожную инфраструктуру и значительный туристический потенциал. Одна из основных задач - максимальное использование этих потенциальных возможностей нашего государства, поэтому нам нужен такой коллегиальный совещательный комитет, в рамках которого мы будем прорабатывать соответствующие проекты и задачи", - отметил он.
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