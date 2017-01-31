Доходы государственного бюджета Украины в 2016 году составили 616,275 миллиарда гривень, что на 15,3% выше показателя за предыдущий год на уровне 534,650 миллиарда гривень.

Об этом свидетельствуют данные о выполнении госбюджета на сайте Национального банка Украины.

Учитывая плановые показатели госбюджета на 2016 год с изменениями, годовой показатель доходов госбюджета оказался на 1,4% выше планового показателя на уровне 607,966 миллиарда гривень.

Согласно приведенным данным, доходы сводного бюджета Украины в 2016 году составили 782,749 миллиарда гривень, что на 20% выше показателя за предыдущий год на уровне 652,031 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, дефицит госбюджета Украины в 2016 году составил 70,130 миллиарда гривень, что в 1,6 раза превышает дефицит за предыдущий год, однако на 16,2% ниже планового показателя.

С учетом оценок номинального ВВП Украины за 2016 год, обнародованных Национальным банком Украины, на уровне 2,358 триллиона гривень, годовой дефицит госбюджета составил 3% ВВП.

Дефицит сводного бюджета Украины за 2016 год составил 54,683 миллиарда гривень, что в 1,8 раза больше дефицита за предыдущий год.

Госбюджет Украины на 2016 год предполагал доходы на уровне 607,966 миллиарда гривень, расходы – 681,461 миллиарда гривень, предельный объем дефицита – 83,694 миллиарда гривень, потолок государственного и гарантированного государством долга – 1,946 триллиона гривень.