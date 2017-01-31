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Топливно-энергетический комплекс
Активисты демонтировали участок железнодорожных путей на линии разграничения с ЛНР в Луганской области
Активисты в понедельник демонтировали участок железнодорожных путей на линии разграничения с самопровозглашенной "Луганской народной республикой" в Луганской области.
Об этом Українським Новинам сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.
"Они демонтировали участок путей длинной 1 м 10 см. Там взрыва не было, он был вырезан", - говорится в сообщении.
Следственно-оперативная группа задокументировала преступление.
Решает вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Как сообщали Українські Новини, 25 января на 41-м км перегона станций "Светланово - Шипилово" на территории Попаснянского района Луганской области на железнодорожном пути около 50 человек в камуфлированной одежде, среди которых депутаты Верховной Рады Семен Семенченко, Павел Костенко, Тарас Пастух (все - "Объединение "Самопомощь"), Владимир Парасюк (внефракционный) начали блокирование передвижения железнодорожных составов.
Прокуратура Луганской области начала расследование по факту блокирования железной дороги.
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