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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Активисты демонтировали участок железнодорожных путей на линии разграничения с ЛНР в Луганской области

 

Активисты в понедельник демонтировали участок железнодорожных путей на линии разграничения с самопровозглашенной "Луганской народной республикой" в Луганской области.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

"Они демонтировали участок путей длинной 1 м 10 см. Там взрыва не было, он был вырезан", - говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа задокументировала преступление.

Решает вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщали Українські Новини, 25 января на 41-м км перегона станций "Светланово - Шипилово" на территории Попаснянского района Луганской области на железнодорожном пути около 50 человек в камуфлированной одежде, среди которых депутаты Верховной Рады Семен Семенченко, Павел Костенко, Тарас Пастух (все - "Объединение "Самопомощь"), Владимир Парасюк (внефракционный) начали блокирование передвижения железнодорожных составов.

Прокуратура Луганской области начала расследование по факту блокирования железной дороги.
По материалам: Українські Новини
 

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