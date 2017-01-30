Фонд гарантирования вкладов физических лиц должен Министерству финансов 60 млрд гривен, Национальному банку - 9 млрд гривен.

Об этом в интервью изданию "Новое время" сообщил директор - распорядитель фонда Константин Ворушилин, передают Українські Новини.

"Для выплат вкладчикам неплатежеспособных банков фонд сделал большие заимствования у Нацбанка и у Минфина. Мы сегодня Нацбанку должны более 9 млрд гривен, а Минфину - порядка 60 млрд гривен", - заявил Ворушилин.

Он напомнил, что в конце 2016 года Фонд гарантирования вкладов взял кредит у Минфина на сумму 8 млрд гривен.

"Поэтому у фонда средств достаточно. У меня нет понимания, какие еще банки могут быть выведены с рынка", - отметил Ворушилин.

Он выразил надежду, что в этом году Фонд гарантирования вкладов не будет заимствовать у Минфина средства для выплат вкладчикам.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году активы Фонда гарантирования вкладов увеличились с 14,084 млрд гривен до 15,316 млрд гривен.