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Минфин прогнозирует вынесение решения судом Англии по долгу на $3 млрд перед Россией в апреле
08:10 30.01.2017 |
Министерство финансов прогнозирует, что Высокий суд Англии в апреле вынесет свое решение по долгу на 3 млрд долларов перед Россией.
Об этом в эфире телеканала "Громадське ТВ" сообщил министр финансов Александр Данилюк, передают Українські Новини.
"Были слушания, на которых были заслушаны обе стороны. Сейчас судье нужно принять решение оформить его документально. Думаю, через 3 месяца будет известно о решении, может уже в апреле", - говорит министр.
Данилюк считает, что представители украинской стороны аргументированно довели свою позицию.
Как сообщали Українські Новини, в декабре 2013 года Президент России Владимир Путин и бывший в то время Президентом Украины Виктор Янукович договорились о выделении кредита в сумме 15 млрд долларов через размещение украинских ценных бумаг.
Облигации на 3 млрд долларов были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 года и выкуплены Россией.
В октябре 2015 года, после переговоров, держатели 13 из 14 выпусков еврооблигаций Украины на общую сумму 14,36 млрд долларов и 600 млн евро согласились на их реструктуризацию.
Украина не получила согласия от России по реструктуризации еврооблигаций на 3 млрд долларов со сроком погашения 20 декабря 2015 года.
В декабре 2015 года Кабинет Министров Украины ввел мораторий на выплату 3 млрд долларов по еврооблигациям.
В феврале 2016 года Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона по взысканию долга.
В мае Украина подала документы по своей защите в рамках этого судебного процесса.
17-20 января в суде состоялись слушания, после которых российская сторона заявила, что вердикт будет вынесен в течение 1-3 месяцев.
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