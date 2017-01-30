Министерство финансов прогнозирует, что Высокий суд Англии в апреле вынесет свое решение по долгу на 3 млрд долларов перед Россией.

Об этом в эфире телеканала "Громадське ТВ" сообщил министр финансов Александр Данилюк, передают Українські Новини.

"Были слушания, на которых были заслушаны обе стороны. Сейчас судье нужно принять решение оформить его документально. Думаю, через 3 месяца будет известно о решении, может уже в апреле", - говорит министр.

Данилюк считает, что представители украинской стороны аргументированно довели свою позицию.

Как сообщали Українські Новини, в декабре 2013 года Президент России Владимир Путин и бывший в то время Президентом Украины Виктор Янукович договорились о выделении кредита в сумме 15 млрд долларов через размещение украинских ценных бумаг.

Облигации на 3 млрд долларов были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 года и выкуплены Россией.

В октябре 2015 года, после переговоров, держатели 13 из 14 выпусков еврооблигаций Украины на общую сумму 14,36 млрд долларов и 600 млн евро согласились на их реструктуризацию.

Украина не получила согласия от России по реструктуризации еврооблигаций на 3 млрд долларов со сроком погашения 20 декабря 2015 года.

В декабре 2015 года Кабинет Министров Украины ввел мораторий на выплату 3 млрд долларов по еврооблигациям.

В феврале 2016 года Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона по взысканию долга.

В мае Украина подала документы по своей защите в рамках этого судебного процесса.

17-20 января в суде состоялись слушания, после которых российская сторона заявила, что вердикт будет вынесен в течение 1-3 месяцев.