Министерство финансов ожидает следующий транш от Международного валютного фонда по программе расширенного финансирования (EFF) в феврале.

Об этом в эфире телеканала "Громадське ТВ" сообщил министр финансов Александр Данилюк, передают Українські Новини.

"Мы почти завершили переговоры, сейчас дорабатываем технические детали и ожидаем получения транша, как я уже говорил, в феврале", - сказал министр.

Данилюк сообщил, что переговоры относительно транша велись с руководством МВФ в Давосе (Швейцария).

Как сообщали Українські Новини, 26 января на пресс-конференции глава НБУ Валерия Гонтарева сообщила, что пока меморандум о сотрудничестве с МВФ не согласован полностью.

По ее словам, осталось согласовать несколько технических деталей.

Украина ожидает очередной транш кредита МВФ в начале февраля.

Размер транша должен составить 1 млрд долларов.