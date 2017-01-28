Среднегодовой уровень заполняемости номеров в качественных гостиницах Киева по итогам 2016 года возрос на 6 процентных пунктов (п. п.) по сравнению с 2015 годом - до 40%, сообщается в пресс-релизе международной консалтинговой компании Jones Lang LaSalle (JLL).

"Опираясь на результаты 2016 года, мы можем, наконец, заявить: качественный гостиничный рынок Киева пережил плохие времена и начал восстанавливаться. Загрузка гостиниц растет второй год подряд; ее среднегодовой уровень составил около 40% против 34% в 2015 году и 29% в 2014 году", - цитируется в сообщении руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL Татьяна Веллер.

По ее данным, средний тариф (Average Daily Rate, ADR) за ночь пребывания в номере качественной гостиницы Киева по итогам 2016 года в гривне увеличился на 14% от уровня годом ранее и составил 3,8 тыс. грн.

При этом доходность на номер (RevPAR) в гривне по итогам года выросла на 34% от уровня предыдущего года - до 1,5 тыс. грн.

Как отмечает JLL, в долларовом выражении падение ADR в 2016 году значительно замедлилось по сравнению с годом ранее, а значение показателя RevPAR увеличилось.

"Падение ADR в долларовом эквиваленте практически остановилось: за 2016 год тариф сократился лишь на 3% - до $150, а RevPAR даже показал рост на 14,6% - до $60", - говорится в сообщении.

По данным JLL, в 2016 году новый качественный номерной фонд в Киеве введен не был.

На 2017 год запланировано открытие гостиницы Park Inn на ул.Большая Васильковская, 55, в Печерском районе - это станет первым выходом новой гостиницы под международным брендом в столице с начала 2014 года.

По словам Т.Веллер, в стране в 2016 году произошли позитивные изменения в макроэкономической, политической и социально среде, которые способствовали позитивной динамике в сфере туризма. Так, в столице наблюдается постепенное восстановление потока гостей, чему, в том числе, содействует снижение курса гривни к большинству иностранных валют.

"Мы видим ряд причин для отельеров и инвесторов гостиничного бизнеса Киева, чтобы быть оптимистичными в отношении 2017 года. В первую очередь, это международный конкурс "Евровидение", который пройдет в городе в мае. Кроме того, в апреле столица примет Чемпионат мира по хоккею. Эти два события означают загруженный весенний период для качественных гостиниц, которые традиционно предпочитают международные путешественники...Таким образом, можно надеяться, что киевский рынок гостеприимства преодолел кризисный период и дальнейший тренд будет позитивным", - добавляет руководитель департамента гостиничного бизнеса JLL.

