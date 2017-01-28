Финансовые новости
- |
- 28.01.17
- |
- 05:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Среднегодовая загруженность гостиниц Киева в 2016г увеличилась до 40% - JLL
Среднегодовой уровень заполняемости номеров в качественных гостиницах Киева по итогам 2016 года возрос на 6 процентных пунктов (п. п.) по сравнению с 2015 годом - до 40%, сообщается в пресс-релизе международной консалтинговой компании Jones Lang LaSalle (JLL).
"Опираясь на результаты 2016 года, мы можем, наконец, заявить: качественный гостиничный рынок Киева пережил плохие времена и начал восстанавливаться. Загрузка гостиниц растет второй год подряд; ее среднегодовой уровень составил около 40% против 34% в 2015 году и 29% в 2014 году", - цитируется в сообщении руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL Татьяна Веллер.
По ее данным, средний тариф (Average Daily Rate, ADR) за ночь пребывания в номере качественной гостиницы Киева по итогам 2016 года в гривне увеличился на 14% от уровня годом ранее и составил 3,8 тыс. грн.
При этом доходность на номер (RevPAR) в гривне по итогам года выросла на 34% от уровня предыдущего года - до 1,5 тыс. грн.
Как отмечает JLL, в долларовом выражении падение ADR в 2016 году значительно замедлилось по сравнению с годом ранее, а значение показателя RevPAR увеличилось.
"Падение ADR в долларовом эквиваленте практически остановилось: за 2016 год тариф сократился лишь на 3% - до $150, а RevPAR даже показал рост на 14,6% - до $60", - говорится в сообщении.
По данным JLL, в 2016 году новый качественный номерной фонд в Киеве введен не был.
На 2017 год запланировано открытие гостиницы Park Inn на ул.Большая Васильковская, 55, в Печерском районе - это станет первым выходом новой гостиницы под международным брендом в столице с начала 2014 года.
По словам Т.Веллер, в стране в 2016 году произошли позитивные изменения в макроэкономической, политической и социально среде, которые способствовали позитивной динамике в сфере туризма. Так, в столице наблюдается постепенное восстановление потока гостей, чему, в том числе, содействует снижение курса гривни к большинству иностранных валют.
"Мы видим ряд причин для отельеров и инвесторов гостиничного бизнеса Киева, чтобы быть оптимистичными в отношении 2017 года. В первую очередь, это международный конкурс "Евровидение", который пройдет в городе в мае. Кроме того, в апреле столица примет Чемпионат мира по хоккею. Эти два события означают загруженный весенний период для качественных гостиниц, которые традиционно предпочитают международные путешественники...Таким образом, можно надеяться, что киевский рынок гостеприимства преодолел кризисный период и дальнейший тренд будет позитивным", - добавляет руководитель департамента гостиничного бизнеса JLL.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Финансисты опасаются новой девальвации гривни из-за очередной выплаты по НДС
Следующая волна активизации продаж валюты на межбанке возможна в первой декаде феврале под уплату налога на прибыль за четвертый квартал 2016 года. Однако не стоит исключать повторения ситуации, когда щедрые выплаты возмещения НДС приводят к дефициту валюты на межбанке.
ТОП-НОВОСТИ
|От чего бы не умер Валерий Болотов, сделал он это очень вовремя
|В России по громкому делу о госизмене арестован хакер, несколько лет назад завербованный ФСБ
|Госбюджет-2016 исполнен с дефицитом 70,1 млрд грн при потолке в 83,7 млрд грн - Госказначейство
|Как Трамп и Путин помогут Меркель вновь стать канцлером
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Госстат фиксирует падение потребления топлива в 2016 г. вопреки росту поставок
|Украинский рынок нефтепродуктов в 2016 году вырос на 9%
|Среднегодовая загруженность гостиниц Киева в 2016г увеличилась до 40% - JLL
"Опираясь на результаты 2016 года, мы можем, наконец, заявить: качественный гостиничный рынок Киева пережил плохие времена и начал восстанавливаться. Загрузка гостиниц растет второй год подряд; ее среднегодовой уровень составил около 40% против 34% в 2015 году и 29% в 2014 году", - Jones Lang LaSalle.
|Нефть дешевеет в пятницу 27 января, цена Brent опустилась до $55,4 за баррель
|Посещаемость торговых центров Киева в декабре выросла на 6,7% - UTG
|Приватизацию "Центрэнерго" могут перенести на 2018 год
Глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Игорь Билоус допустил перенос сроков приватизации 78,3% акций крупной энергогенерирующей компании «Центрэнерго» на 2018 год, тогда как раньше продажа компании планировалась на первый квартал этого года.
|В декабре размер невыплаченных зарплат уменьшился на 10,6% до 1,8 млрд гривен
Это интересно
|Skoda приспособила Kodiaq для бездорожья
|Илон Маск не шутил насчет тоннелей
|Украинская IT-команда возглавила мировой рейтинг "белых" хакеров
|Компьютерная система ВС Швеции вышла из строя из-за кибератаки
|Специалистами Japan Display создан гибкий жидкокристаллический дисплей Full HD размером 5,5 дюйма
Структура дисплея размером 5,5 дюйма включает две пластиковые подложки, что позволило сделать его гибким. По словам производителя, это не только открывает новые возможности перед дизайнерами, но и устраняет риск того, что дисплей разобьется в результате удара или падения смартфона.
|Совокупная оценка украинских продуктовых IT-компаний превысила $2,5 млрд - глава ассоциации UVCA
"Появляется все больше и больше продуктовых компаний. Моя совокупная оценка продуктовых компаний уже больше $2,5 млрд: одна сделка с Looksery - $150 млн, но у нас же есть весь список трех тысяч стартапов и компаний в Украине. Поэтому я уверен, что совокупная их стоимость уже превысила $2,5 млрд", - Андрей Колодюк.
|Китайские производители дисплеев AMOLED отстают от Samsung Display не менее чем на три года