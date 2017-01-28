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Топливно-энергетический комплекс
Посещаемость торговых центров Киева в декабре выросла на 6,7% - UTG
Посещаемость торговых центров (ТЦ) Киева в декабре-2016 выросла в среднем на 6,7% по сравнению с ноябрем-2016, составив 842 чел. на 1 тыс. кв. м арендной площади, сообщила пресс-служба консалтинговой компании UTG (Киев).
По данным аналитиков компании, посещаемость региональных торговых центров в декабре выросла на 20,6% - до 826 чел. на 1 тыс. кв. м арендной площади, окружных ТЦ - на 3,3%, до 847 чел. на 1 тыс. кв. м.
По словам руководителя департамента консалтинга UTG Виктора Оборского, приводимым в пресс-релизе, в декабре вакантность торговых площадей, без учета недавно открытых ЦУМа и ТРЦ Lavina Mall, снизился до 5%.
Кроме того, по его словам, на конец декабря-2016 средняя арендная ставка для помещений галереи моды площадью от 100 до 200 кв. м составила USD33 за 1 кв. м без учета НДС и эксплуатационных расходов.
"Мы отмечаем умеренное восстановление сегмента торговой недвижимости. В настоящее время рынок находится в равновесном состоянии: достигнут баланс между спросом и предложением", - резюмировал В.Оборский.
UTG создана в 2001 году, специализируется на комплексном сопровождении девелоперских проектов.
При участии UTG открыто более 100 объектов недвижимости. Среди них - торгово-развлекательные центры New Way, Ocean Plaza, "Пирамида" и "Комод" (все - Киев), торгово-развлекательный комплекс "Меганом" (Симферополь, АРК), ТРЦ "Донецк Сити" (Донецк), "Мост Сити Центр" (Днепр), "Французский бульвар" (Харьков), Global.UA (Житомир).
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