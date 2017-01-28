На 1 января 2017 года размер невыплаченных зарплат уменьшился на 10,6% по сравнению с 1 декабря до 1 790,974 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

Наибольший размер невыплаченных зарплат на 1 января 2017 года был зафиксирован в Донецкой области - 263,341 млн гривен, Луганской - 412,319 млн гривен и Харьковской - 230,931 млн гривен.

Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения АТО.

Как сообщали Українські Новини, на 1 ноября 2016 года размер невыплаченных зарплат уменьшился на 0,8% по сравнению с 1 октября до 1 962,012 млн гривен.

Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 января 2017 года: