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Топливно-энергетический комплекс
В декабре размер невыплаченных зарплат уменьшился на 10,6% до 1,8 млрд гривен
17:30 27.01.2017 |
На 1 января 2017 года размер невыплаченных зарплат уменьшился на 10,6% по сравнению с 1 декабря до 1 790,974 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українські Новини.
Наибольший размер невыплаченных зарплат на 1 января 2017 года был зафиксирован в Донецкой области - 263,341 млн гривен, Луганской - 412,319 млн гривен и Харьковской - 230,931 млн гривен.
Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения АТО.
Как сообщали Українські Новини, на 1 ноября 2016 года размер невыплаченных зарплат уменьшился на 0,8% по сравнению с 1 октября до 1 962,012 млн гривен.
Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 января 2017 года:
|На 1 января 2017 года, млн гривен
|в % к 01.12.2016
|Всего
|1 790,974
|89,4
|Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства
|13,600
|97,8
|- из них сельское хозяйство
|10,530
|100,5
|Промышленность
|1 320,485
|88,3
|- Добывающая промышленность
|381,082
|73,0
|- Обрабатывающая промышленность
|822,291
|97,4
|- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|87,684
|103,4
|- Водоснабжения; канализация, обращения с отходами
|29,428
|68,2
|Строительство
|74,202
|89,2
|Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления
|19,685
|101,0
|Транспорт и связь
|176,741
|92,2
|Временное размещения и организация питания
|2,788
|59,8
|Информация и телекоммуникации
|2,625
|76,6
|Финансовая деятельность
|16,726
|100,5
|Операции с недвижимостью
|14,569
|98,3
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|118,598
|93,6
|- из них исследования и разработки
|55,704
|93,7
|Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания
|7,520
|95,1
|Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование
|3,763
|81,5
|Образование
|5,718
|80,7
|Здравоохранение и социальная помощь
|7,214
|83,2
|- из них здравоохранение
|7,214
|83,2
|Искусство, спорт, развлечения и отдых:
|5,846
|100,6
|- деятельность в сфере отдыха и развлечений, культуры и спорта
|0,083
|100,0
|- функционирования библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры
|-
|-
|Предоставление других услуг
|0,894
|110,4
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