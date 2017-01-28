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В декабре средняя зарплата увеличилась на 19,8% до 6,5 тыс. гривен
17:24 27.01.2017 |
В декабре 2016 года средняя заработная плата увеличилась по сравнению с ноябрем на 19,8%, или на 1 069 гривен до 6 475 гривен в месяц.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 11 094 гривны/месяц.
Самый низкий уровень зафиксирован в Тернопольской области, где средняя зарплата составила 4 781 гривна/месяц.
Как сообщали Українські Новини, в ноябре средняя заработная плата увеличилась по сравнению с октябрем на 1%, или на 56 гривен до 5 406 гривен в месяц.
Средняя заработная плата населения Украины в декабре, гривен:
|декабрь
|декабрь в % к ноябрю
|Средняя
|6 475
|119,8
|Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства
|4 956
|111,8
|- из них сельское хозяйство
|4 417
|105,3
|Промышленность
|7 172
|115,6
|- Добывающая промышленность
|8 460
|106,1
|- из него добыча каменного, бурого угля и торфа
|7 995
|98,8
|- Обрабатывающая промышленность
|6 540
|111,7
|- пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных продуктов, напитки и табачные изделия
|6 069
|112,0
|- текстильная промышленность и пошив одежды, производство кожи и кожаной обуви
|4 613
|109,3
|- производство древесины и изделий из древесины, целлюлозно-бумажная промышленность, издательская деятельность
|5 715
|108,7
|- производство кокса, продуктов нефтепереработки
|7 051
|107,7
|- химическое производство
|7 320
|123,5
|- производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|12 865
|111,6
|- производство резиновых и пластмассовых изделий, и других неметаллических минеральных изделий
|5 961
|108,5
|- металлургия и обработка металла
|7 328
|105,2
|- производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|7 394
|113,9
|- производство электрического и электронного оборудования
|5 884
|105,4
|- производство машин и оборудования
|6 568
|124,3
|- производство транспортного оборудования
|6 769
|113,5
|- производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования
|6 560
|113,5
|- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|9 663
|136,3
|- Водоснабжения; канализация, обращения с отходами
|4 624
|111,6
|Строительство
|5 754
|114,0
|Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления
|6 626
|109,1
|Транспорт и связь
|6 878
|112,5
|- наземный и трубопроводный транспорт
|5 861
|106,4
|- водный транспорт
|8 659
|104,0
|- авиационный транспорт
|27 345
|106,7
|- складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта
|8 150
|117,5
|- почтовая и курьерская деятельность
|3 438
|113,0
|Временное размещение и организация питания
|4 229
|114,6
|Информация и телекоммуникации
|11 164
|109,2
|Финансовая деятельность
|11 715
|112,8
|Операции с недвижимостью
|5 689
|118,9
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|10 694
|132,1
|- из них исследования и разработки
|8 297
|129,2
|Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания
|4 806
|114,3
|Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование
|9 172
|127,8
|Образование
|4 936
|132,6
|Здравоохранение и социальная помощь
|4 620
|135,0
|- из них здравоохранение
|4 683
|135,6
|Искусство, спорт, развлечения и отдых:
|6 071
|128,0
|- деятельность в сфере отдыха и развлечений, культуры и спорта
|5 122
|125,7
|- функционирования библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры
|4 871
|127,3
|Предоставление других услуг
|5 506
|121,0
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