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Золото дешевеет почти на 1% из-за роста спроса на рисковые активы
18:47 26.01.2017 |
Стоимость золота снижается в четверг примерно на 1%, поскольку инвесторы вновь обратились к рисковым активам, что вызвано резким ростом американских фондовых индексов; аналитики не исключают, что глобальная макроэкономическая неопределенность вернет интерес участников рынка к драгметаллу.
Согласно данным торгов, по состоянию на 18.11 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 11,50 доллара, или на 0,96% - до 1189 долларов за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро снижалась на 1,33% - до 16,76 доллара за унцию.
Стоимость золота начала нисходящий тренд в среду после того, как американский фондовый индекс Dow Jones на открытии торгов США обновил исторический максимум и превысил психологическую отметку в 20000 пунктов. Данный фактор вызвал спрос со стороны инвесторов на более рисковые активы и снизил на безопасные, к которым относится золото.
В четверг давление на стоимость драгметалла сохраняется. Индекс широкого рынка S&P 500 на открытии торгов пробил вверх исторический максимум в 2300 пунктов, достигнув 2301,05 пункта. Инвесторы на фоне роста котировок акций в США обратились к американской валюте. Укрепление доллара, в свою очередь, негативно влияет на стоимость торгуемого в этой валюте драгметалла, снижая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой.
Аналитики, тем не менее, считают, что цены на золото еще вырастут в этом году, в частности из-за глобальной макроэкономической и политической нестабильности, пишет газета The Wall Street Journal. Так, Thomson Reuters GFMS прогнозирует среднюю цену на золото в текущем году на уровне 1259 долларов. Компания также считает, что политическая неопределенность, связанная с президентством Дональда Трампа в США и политическими событиями в Европе, приведет к росту цен на драгметалл.
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