В 2016 году количество платежей через систему электронных платежей (СЭП) увеличилось на 10% до 19,521 трлн гривен по сравнению с 2015 годом (17,75 трлн гривен).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.

В 2016 году через СЭП было осуществлено 312,7 млн начальных платежей на сумму 19,521 трлн гривен, что почти на 10% больше по сумме, чем в 2015 году (298,8 млн начальных платежей на сумму 17,75 трлн гривен).

СЭП обеспечивает осуществление межбанковского перевода в файловом режиме и в режиме реального времени.

В течение прошлого года в файловом режиме было осуществлено 311,7 млн начальных платежей на сумму 12,156 трлн гривен, в режиме реального времени - 990 тыс. начальных платежей на сумму 7,365 трлн гривен.

Как и в 2015 году, подавляющее большинство начальных платежей в 2016 году направлено в систему банками Украины и их филиалами - 291,1 млн начальных платежей (93% от их общего количества).

В течение 2016 года в СЭП в среднем за день обрабатывалось 1,2 млн платежей на сумму 78 млрд гривен.

Среднедневной остаток средств на счетах участников системы составил 57,2 млрд гривен, а среднесуточный коэффициент оборота средств по счетам участников системы - 1,36 (в 2015 году - 1,33).

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году НБУ продолжит работу как по совершенствованию технической базы СЭП, так и расширению ее функциональных возможностей.