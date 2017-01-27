Финансовые новости
- |
- 27.01.17
- |
- 03:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
В 2016 количество платежей через СЭП увеличилось на 10% до 19,5 трлн гривен
18:35 26.01.2017 |
В 2016 году количество платежей через систему электронных платежей (СЭП) увеличилось на 10% до 19,521 трлн гривен по сравнению с 2015 годом (17,75 трлн гривен).
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.
В 2016 году через СЭП было осуществлено 312,7 млн начальных платежей на сумму 19,521 трлн гривен, что почти на 10% больше по сумме, чем в 2015 году (298,8 млн начальных платежей на сумму 17,75 трлн гривен).
СЭП обеспечивает осуществление межбанковского перевода в файловом режиме и в режиме реального времени.
В течение прошлого года в файловом режиме было осуществлено 311,7 млн начальных платежей на сумму 12,156 трлн гривен, в режиме реального времени - 990 тыс. начальных платежей на сумму 7,365 трлн гривен.
Как и в 2015 году, подавляющее большинство начальных платежей в 2016 году направлено в систему банками Украины и их филиалами - 291,1 млн начальных платежей (93% от их общего количества).
В течение 2016 года в СЭП в среднем за день обрабатывалось 1,2 млн платежей на сумму 78 млрд гривен.
Среднедневной остаток средств на счетах участников системы составил 57,2 млрд гривен, а среднесуточный коэффициент оборота средств по счетам участников системы - 1,36 (в 2015 году - 1,33).
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году НБУ продолжит работу как по совершенствованию технической базы СЭП, так и расширению ее функциональных возможностей.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко одобрил допуск в Украину иностранных воинских формирований для учений
Президент Петр Порошенко подписал закон о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях. Об этом говорится на странице соответствующего законопроекта №5636 на сайте Верховной Рады, передают Українські Новини.
|НБУ повысил прогноз роста ВВП Украины на 2017г до 2,8% и понизил на 2018г до 3%
Регулятор также пересмотрел прогноз дефицита текущего счета на 2017 и 2018 гг до около $3,5 млрд. По мнению НБУ, этот дефицит будет покрываться за счёт притока капитала по финансовому счёту, и прежде всего за счёт привлечения инвестиционных и кредитных ресурсов.
|НБУ прогнозирует рост монетарной базы на 7,7% и денежной массы на 11,5% в 2017
|НБУ повысил прогноз инфляции на 2017г до 9,1% и сохранил учетную ставку на уровне 14%
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Розничные цены бензинов "достигли потолка"
|Порошенко одобрил допуск в Украину иностранных воинских формирований для учений
Президент Петр Порошенко подписал закон о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях. Об этом говорится на странице соответствующего законопроекта №5636 на сайте Верховной Рады, передают Українські Новини.
|Нефть дорожает 26 января более чем на 2% на оптимизме по сделке ОПЕК
Мировые цены на нефть продолжают расти в четверг, увеличиваясь более чем на 2% на оптимизме инвесторов по соглашению ОПЕК и не входящих в картель государств о сокращении добычи, которое может решить вопрос с глобальным переизбытком сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.
|Золото дешевеет почти на 1% из-за роста спроса на рисковые активы
|В 2016 количество платежей через СЭП увеличилось на 10% до 19,5 трлн гривен
|МВФ определится с датой заседания по Украине после доработки меморандума о сотрудничестве
Международный валютный фонд (МВФ) определится с датой заседания Совета директоров по вопросу третьего пересмотра программы EFF после доработки меморандума сотрудничества с Украиной, сообщил официальный представитель Фонда Уильям Мюррей (William Murray) в четверг.
Это интересно
|В крупной американской розничной сети Walmart начнут продавать автомобили
|IoT-ботнеты на 60% увеличили мощность DDoS-атак
|Tesla намерена представить полностью автономный автомобиль в течение ближайших шести месяцев
|Google запустила тест мгновенных приложений для Android
|Ненавидите свой офис? Пустите в него природу
|В Париже появились первые беспилотные автобусы
|Apple и Foxconn хотят построить в США фабрику за $7 миллиардов