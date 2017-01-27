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Нацбанк не считает реструктуризацию ОВГЗ в своем портфеле скрытой эмиссией
17:38 26.01.2017 |
Национальный банк Украины не считает планируемую реструктуризацию ОВГЗ в своем портфеле скрытой эмиссией.
Об этом в ходе пресс-конференции сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева.
"Репрофайлинг (долговая операция по реструктуризации – УНИАН), мы не считаем, что это скрытая эмиссия. Мы считаем, что это наши шаги к макроэкономической стабильности. Потому что, если в следующем году 80 миллиардов гривень нужно Минфину выплатить Национальному банку Украины, то это - не реалистично", - сказала глава НБУ.
По ее словам, на текущий момент Минфин не может взять эти деньги на внутреннем рынке в полном объеме.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины обсуждает с Министерством финансов вопрос перепрофилирования облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), находящихся в портфеле НБУ.
Этот процесс касается ОВГЗ, находящихся в портфеле регулятора, и их сумма составляет около 383 миллиардов гривень. Данный процесс направлен на уменьшение нагрузки на государственный бюджет за счет изменения сроков погашения и обслуживания ОВГЗ в портфеле НБУ, а также будет способствовать проведению взвешенной фискальной политики и эффективному режиму инфляционного таргетирования.
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