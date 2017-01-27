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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Налоговая милиция отчиталась о работе: за год изъяла контрабанды на 2 миллиарда

17:30 26.01.2017 |

Экономика

 

Налоговая милиция в 2016 году в рамках операции "Рубеж-2016" задержала и изъяла товаров, которые пытались незаконно переправить через государственную границу в Украину и за ее пределы, на общую сумму 2,1 миллиарда гривень, сообщается на сайте Государственной фискальной службы.

"В рамках проведения операции начато 195 уголовных производств в таможенной сфере. В ходе их расследования изъято товаров на сумму 2,1 миллиарда гривень, из которых на товары на сумму более 1,4 миллиарда наложен арест", - говорится в сообщении.

Фискальная служба отмечает, что указанная операция продлена на 2017 год.

"С первого января 2017 было обнаружено, изъято и арестовано подакцизных товаров на сумму почти 100 млн гривень. Это та продукция, которую пытались незаконно доставить в Украину или вывезти из Украины, или продать на теневом рынке", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Государственной фискальной службе в течение 2015 года удалось предотвратить попадание на рынки фальсифицированной и контрабандной продукции на общую сумму 861,6 млн грн.

В 2015 году ликвидировано 84 подпольных производства фальсификата. Из незаконного оборота изъято спирта на сумму 70,1 млн грн, ликеро-водочных изделий – на 103,4 млн грн, табака – на 155 млн грн, горюче-смазочных материалов – на 496,7 млн грн.
По материалам: УНИАН
 

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