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МЭРТ лидирует в рейтинге министерств-реформаторов в Украине - мониторинг
16:17 26.01.2017 |
Независимая аналитическая платформа VoxUkraine провела исследование в рамках проекта іМоРе-рейтинг относительно реформ украинскими министерствами.
"Общая картина: как происходят реформаторские изменения в последние два года. Если коротко - продвижение реформ замедляется, по крайней мере, в части изменений в законодательство", - говорится в итогах исследования, представленных в четверг на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".
Согласно им, лидером рейтинга среди министерств, имеющих отношение к экономической политике, стало Министерство экономического развития и торговли, набравшее 109 баллов. "МЭРТ активно инициировало законопроекты и постановления, которые положительно повлияли на процесс дерегуляции, борьбу с коррупцией, либерализацию внешней торговли и реформирование госзакупок", - говорится в исследовании.
На втором месте - Министерство финансов с 77-ю баллами. Оно инициировало много нормативных актов, направленных на борьбу с коррупцией, а также занималось реформами налоговой системы, системы соцзащиты и государственных расходов.
Третье место, согласно рейтингу, занимает Министерство юстиции (65 баллов), которое осуществило значительный вклад в антикоррупционную реформу, реформу дерегуляции и госслужбы.
Дальше в рейтинге следуют Министерство энергетики и угольной промышленности - 32 балла, Минрегионразвития - 30 баллов, Мининфраструктуры - 27 баллов, Минздрав - 26 баллов и Минсоцполитики - 25 баллов. Замыкают рейтинг министерств-реформаторов Минобразования и науки - 18 баллов и Министерство аграрной политики продовольствия - 13 баллов.
іМоРе-рейтинг министерств отображает их реформаторскую активность. В рамках мониторинга каждый реформаторский нормативный акт получает оценку экспертов. Оценка министерства в рейтинге іМоРе - это сумма баллов, которые получили все реформаторские нормативные акты, инициированные этим министерством.
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