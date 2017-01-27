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Глава НБУ уверена в скором получении 4-го транша от МВФ по программе EFF
14:50 26.01.2017 |
Украина выполнила все условия для получения очередного, четвертого транша кредита по программе расширенного финансирования (EFF) Международного валютного фонда (МВФ), и для принятия решения о его выделении Кабинету министров осталось лишь доработать технические детали, сообщила глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева.
"Я не вижу никаких предпосылок, дополнительных условий, которые не дали бы нам возможность получить следующий транш. В Кабмине еще дорабатывают технические детали, поэтому я считаю, что очень скоро подпишем меморандум, и МВФ огласит дату борда (заседания совета директоров - ИФ)", - сказала она на пресс-конференции в Киеве в четверг.
"У меня нет сомнений, что это решение будет поддержано", - подчеркнула В.Гонтарева.
Она затруднилась уточнить конкретную дату выделения средств, а замглавы НБУ Дмитрий Сологуб уточнил, что МВФ потребуется около двух недель на принятие решения после подписания украинской стороной меморандума об экономической и финансовой политике.
Глава НБУ также отметила, что в проекте меморандума все вопросы по ПриватБанку согласованы. "Технические вопросы не на территории Нацбанка", - указала В.Гонтарева.
Она отметила, что всего на 2017 год в рамках программы EFF планируется выделение Украине четырех траншей.
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