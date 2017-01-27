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Совокупная оценка украинских продуктовых IT-компаний превысила $2,5 млрд - глава ассоциации UVCA
08:56 26.01.2017 |
Сектор украинских продуктовых IT-компаний благодаря активному росту в последние годы по показателям стоимости стал сравним с сектором аутсорсинговых IT-компаний и имеет значительный потенциал роста с учетом накопленного опыта, формирования соответствующий бизнес-среды и высокого интереса венчурных инвесторов, считает глава наблюдательного совета Ассоциации венчурного капитала и прямых инвестиций (UVCA) Андрей Колодюк.
"Появляется все больше и больше продуктовых компаний. Моя совокупная оценка продуктовых компаний уже больше $2,5 млрд: одна сделка с Looksery - $150 млн, но у нас же есть весь список трех тысяч стартапов и компаний в Украине. Поэтому я уверен, что совокупная их стоимость уже превысила $2,5 млрд", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах "Украинского ланча" организованного Фондом Пинчука в Давосе.
А.Колодюк, являющийся также венчурным инвестором, основателем и управляющим партнером в AVentures Capital, подчеркнул, что венчурные инвесторы инвестируют только в продуктовые компании, и не инвестируют в аутсорсинг.
"В аутсорсинг инвестируют большие фонды, такие как фонд (Джорджа) Сорос, Horizon Capital - эта другая история. А мы инвестируем в продуктовые компании, потому что это тот exit (возможность продажи с очень высокой рентабельностью - ИФ), на котором строится этот бизнес", - пояснил глава UVCA.
По его мнению, из имеющихся в портфеле AVentures проектов, например, компания Petcube будет стоить не меньше $600 млн, и этот успех стимулирует других инвесторов вкладывать средства.
"Если мы говорим об Aventures Capital, то мы инвестировали в 15 компаний, и во всех этих компаниях есть международные инвесторы, которые соинвестируют вместе с нами. И так происходит не только с нами, но и с нашими коллегами - они тоже привлекают международных инвесторов", - отметил А.Колодюк.
Комментируя ситуацию на рынке IT-аутсорсинга, глава UVCA оценил оборот этого рынка в 2016 году примерно в $3 млрд и отметил, что украинский рынок является самым быстрорастущим в Европе. "Есть все экономические и другие факторы говорить о том, что в ближайшие пять лет эта цифра может быть $10 млрд", - считает эксперт.
По его словам, опасения в связи с ситуацией в Крыму и на Донбассе, сдерживавшие развитие рынка в 2014-2015 годах, сейчас ушли на второй план, и аутсорсинговые компании начали возвращать персонал обратно в Украину.
"Украина может стать технологическим лидером и IT-офшором, привлекательным для всех международных инвесторов, чтобы приезжать сюда и создавать компании", - подчеркнул А.Колодюк.
Он сообщил, что UVCA организовала в ходе Всемирного экономического форума в Давосе на минувшей неделе два мероприятия (Ukrainian Davos nights) для потенциальных инвесторов, на которых представили потенциал украинского рынка и ряд конкретных украинских компаний и на которые пришло около 400 гостей. В числе украинских компаний на них были Ecois.ME, Luciding, Hideez, Solargaps, Cardiomo, Raccoon.World, Wider, Technovator.
Глава UVCA отметил, что ассоциация помимо постоянных зарубежных роад-шоу, в частности, в США, Израиль и Канаду, начала организацию визитов иностранных инвесторов непосредственно в Украину - Ukrainian discovery tour. "Сейчас приглашаем приехать во время Евровидения в мае 2017 года, чтобы посмотреть конкретные компании и инвестировать в их создание", - уточнил А.Колодюк.
По его словам, в настоящее врем в Украине уже открыто больше 100 центров разработки международных технологических компаний.
"Чтобы снять определенный негатив, связанный с тем, что происходит в Украине, изменить восприятие, мы говорим, что инвестируем каждую неделю в украинскую компанию и вас приглашаем инвестировать вместе с нами. Инвесторы понимают, что в Украине уже есть самое важное - это люди, которые умеют создавать глобальные инновационные технологические компании", - подчеркнул глава UVCA.
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