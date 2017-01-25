Налоговые платежи в госбюджет 2017 года вырастут на 19,2%, сообщил глава Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров.

"В 2017 году прогнозируется увеличение платежей в государственный бюджет на 99,5 млрд грн, или на 19,2%, по сравнению с 2016 годом. В частности, НДС на ввезенные товары - на 31,3 млрд грн, или на 17,3%, НДС на произведенные в Украине товары - на 26,3 млрд грн, или на 48,6%, поступления от акцизного налога - на 16,5 млрд грн, или на 29,9%", - сообщается на веб-сайте ГФС со ссылкой на Р.Насирова.

По его оценке, результаты 2016 года заложили фундамент роста экономики в 2017 году.

"Этот год также начался с рекорда: в январе зафиксирован наибольший показатель за всю историю администрирования НДС. Плательщики задекларировали к уплате 22,4 млрд грн НДС (в декабре-2016 - 16,6 млрд грн - ИФ)", - отмечается в сообщении.

Как сообщил и. о. заместителя главы ГФС Мирослав Продан, доходы от внешнеэкономической деятельности на 2017 год установлены на уровне 274,292 млрд грн, что на 17% больше, чем соответствующие сборы в 2016 году.