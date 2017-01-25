Финансовые новости
- |
- 25.01.17
- |
- 18:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Транспортные предприятия Украины в 2016г увеличили перевозку грузов на 3,8% - Госстат
16:29 25.01.2017 |
Транспортные предприятия Украины (без учета территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения АТО) в 2016 году увеличили перевозку грузов на 3,8% по сравнению с 2015 годом - до 624,5 млн тонн.
Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), грузооборот перевозчиков за год возрос на 2,4% - до 323,5 млрд ткм.
Согласно статданным, транспортировка грузов по железной дороге во внутреннем сообщении и на экспорт сократилась на 0,6% - до 293,4 млн тонн. Перевозки лома черных металлов снизились на 11,1%, строительных материалов - на 14,3%, лесных грузов - на 16,6%, железной и марганцевой руды - на 8,1%, каменного угля - на 3,1%, химических и минеральных удобрений - на 3,8%. Вместе с тем перевозки цемента увеличилась на 5,6%, зерна и продуктов перемола - на 10,8%, черных металлов - на 9,3%, кокса - на 6,4%, нефти и нефтепродуктов - на 21,9%.
В общем объеме перевозок грузов водным транспортом заграничные составили 49,5%. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года объемы увеличились на 2,1%. В целом объем перевозок водным транспортом возрос на 3,5% - до 6,7 млн тонн.
В 2016 году увеличились объемы перекачки грузов трубопроводным транспортом - на 9,8%, до 106,7 млн тонн. В частности, перекачка газа возросла на 14,3%, аммиака - сократилась на 6,7%, нефти - на 9,1%. Транзит газа вырос на 22,5%, нефти и аммиака сократился на 8,8% и 7% соответственно.
Перевозка грузов авиатранспортом в 2016 году увеличилась на 7,4% - до 0,07 млн тонн.
Грузовые перевозки в Украине в 2016г характеризуются следующими данными:
|грузооборот
|Перевезено грузов
|млн ткм
|в % к 2015г
|млн тонн
|в % к 2015г.
|Транспорт
|323473,9
|102,4
|624,5
|103,8
|железнодорожный
|187215,6
|96,0
|344,1
|98,3
|Автомобильный
|37654,9
|109,1
|166,9
|112,7
|водный
|3998,6
|73,6
|6,7
|103,5
|трубопроводный
|94378,9
|117,0
|106,7
|109,8
|авиационный
|225,9
|107,0
|0,07
|107,4
Данные: Госстат
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Розенко заявляет о снятии вопроса повышения пенсионного возраста с переговоров с МВФ
|Суд ЕС признал, что Россия поставляет вооружение на Донбасс
Российский концерн «Алмаз-Антей» решил обжаловать санкции, которые на него наложил ЕС. Концерн получил решение, которым санкции подтверждены, а в дополнение подтверждено, что Россия материально поддерживает сепаратистов, в том числе и оружием производства «Алмаз-Антей».
|Кабмин утвердил порядок ведения единого реестра заявлений на возмещения НДС
|НБУ не ожидает возобновления валютного кредитования
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Золото дешевеет более чем на 1% на снижении спроса на безопасные активы
|Нефть дешевеет на росте запасов в США, Brent торгуется у $55 за баррель
|Наибольший рост спроса на нефть на нефть к 2030 г обеспечит нефтехимия, но транспорт останется основным потребителем - BP
"Возможность того, что важнейшим источником роста спроса на нефть в 2030-е годы будет не топливо для автомобилей, грузовиков и самолетов, а использование сырья в производстве других продуктов, таких как пластик и волокна, представляет собой серьезное изменение", - заявил экономист группы ВР Спенсер Дейл.
|Как нардепы собираются регулировать рынок земли
|Налоговые платежи в госбюджет-2017 вырастут на 19,2% - глава ГФС
|Транспортные предприятия Украины в 2016г увеличили перевозку грузов на 3,8% - Госстат
|Розенко заявляет о снятии вопроса повышения пенсионного возраста с переговоров с МВФ
Это интересно
|Aston Martin придумал новый логотип
|Samsung включает зарядку-разрядку в перечень тестов для аккумуляторов мобильных устройств
|Пойман человек, укравший ведро с золотом в США
В конце ноября стало известно об одной из самых дерзких краж в ювелирной районе Манхэттена в Нью-Йорке. Злоумышленник просто воспользовался моментом, когда пара охранников грузовика с золотом отвлеклись, и выкрал из автомобиля ведро с золотом. Вес этого ведра оставлял почти 40 кг, а его стоимость оценивалась в $1,6 млн.
|Илон Маск обещает новые версии электромобилей Tesla каждые год-полтора
|Samsung: причина взрывов Galaxy Note 7 - бракованные батареи
|Cadillac придумал для автомобилей свой Netflix
|Будем ли мы жить до 100 лет - и работать всю жизнь?