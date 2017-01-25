Транспортные предприятия Украины (без учета территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения АТО) в 2016 году увеличили перевозку грузов на 3,8% по сравнению с 2015 годом - до 624,5 млн тонн.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), грузооборот перевозчиков за год возрос на 2,4% - до 323,5 млрд ткм.

Согласно статданным, транспортировка грузов по железной дороге во внутреннем сообщении и на экспорт сократилась на 0,6% - до 293,4 млн тонн. Перевозки лома черных металлов снизились на 11,1%, строительных материалов - на 14,3%, лесных грузов - на 16,6%, железной и марганцевой руды - на 8,1%, каменного угля - на 3,1%, химических и минеральных удобрений - на 3,8%. Вместе с тем перевозки цемента увеличилась на 5,6%, зерна и продуктов перемола - на 10,8%, черных металлов - на 9,3%, кокса - на 6,4%, нефти и нефтепродуктов - на 21,9%.

В общем объеме перевозок грузов водным транспортом заграничные составили 49,5%. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года объемы увеличились на 2,1%. В целом объем перевозок водным транспортом возрос на 3,5% - до 6,7 млн тонн.

В 2016 году увеличились объемы перекачки грузов трубопроводным транспортом - на 9,8%, до 106,7 млн тонн. В частности, перекачка газа возросла на 14,3%, аммиака - сократилась на 6,7%, нефти - на 9,1%. Транзит газа вырос на 22,5%, нефти и аммиака сократился на 8,8% и 7% соответственно.

Перевозка грузов авиатранспортом в 2016 году увеличилась на 7,4% - до 0,07 млн тонн.



Грузовые перевозки в Украине в 2016г характеризуются следующими данными:

грузооборот Перевезено грузов млн ткм в % к 2015г млн тонн в % к 2015г. Транспорт 323473,9 102,4 624,5 103,8 железнодорожный 187215,6 96,0 344,1 98,3 Автомобильный 37654,9 109,1 166,9 112,7 водный 3998,6 73,6 6,7 103,5 трубопроводный 94378,9 117,0 106,7 109,8 авиационный 225,9 107,0 0,07 107,4

Данные: Госстат