Инвестиционная компания Dragon Capital прогнозирует поступление 1-1,5 млрд долларов иностранных инвестиций в Украину в 2017 году.

Об этом журналистам сообщил генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала, передают Українські Новини.

"Мы ожидаем иностранные инвестиции где-то на уровне миллиард, полтора", - сказал Фиала.

Он допустил, что поступления иностранных инвестиций в Украине в текущем году будет меньше, чем в 2016 в связи с завершением рекапитализации в большинстве иностранных банков в прошлом году.

При этом Фиала считает, что поступления иностранных инвестиций в 2017 году в размере около 4 млрд долларов возможны только в случае проведения полномасштабной приватизации в Украине.

Как сообщали Українські Новини, в октябре 2016 года Национальный банк повысил прогноз поступления иностранных инвестиций в 2016 году с 2,4 млрд до 3,3 млрд долларов.

Министерство экономического развития и торговли рассчитывает на чистый рост прямых иностранных инвестиций с 3,8 млрд (в 2016 году) до 4,5 млрд долларов в 2017 году.