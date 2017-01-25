В январе зафиксирован наибольший показатель за всю историю администрирования НДС - плательщики задекларировали к уплате 22,4 млрд гривень НДС. Об этом сообщается на официальном портале Фискальной службы.

"Таких цифр никогда не было, это на сегодня рекордный для нас результат", - отметил глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров.

"Налог на добавленную стоимость является одним из бюджетообразующих налогов, одной из основных статей доходов бюджета. То есть эти 22,4 млрд гривень пойдут на пенсии, заработную плату, выплаты малообеспеченным, финансирование инфраструктурных проектов", - подчеркнул глава службы.

По его словам, в январе налогоплательщиками задекларировано почти вдвое больше, среднемесячного декларирования налога за январь-декабрь 2016 года.

"В декабре мы уже установили рекорд - 16,6 млрд гривень. А уже сегодня благодаря проведенным мероприятиям по детенизации экономики мы увеличили этот показатель на 6 млрд и установили новый рекорд", - отметил он.