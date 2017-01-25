Кабинет министров Украины намерен избежать эмиссионного финансирования в 2017 году и стремится сократить государственный долг и фискальную нагрузку на экономику, сообщил первый вице-премьер-министр-министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

"В 2017 году мы будем ориентироваться на сохранение макроэкономической стабильности за счет фискальной консолидации и аккуратной фискальной политики. Мы надеемся воздержаться от любых форм эмиссионного финансирования и планируем сокращение уровня государственного долга, уровня фискальной нагрузки на экономику", - сказал первый вице-премьер в ходе "круглого стола", посвященного обсуждению вопросов экономического блока среднесрочного плана приоритетных действий правительства до 2020 года во вторник в Киеве.

Он отметил, что сотрудничество с международными финансовыми организациями должно стать средством убеждения инвесторов и граждан в соблюдении курса на макроэкономическую стабилизацию.

По словам С.Кубива, привлечение инвестиций является ключевым условием развития экономики.

