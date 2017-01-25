Министерство экономического развития и торговли рассчитывает на чистый рост прямых иностранных инвестиций (ПИИ) с 3,8 млрд (в 2016 году) до 4,5 млрд долларов в 2017 году.

Об этом в ходе круглого стола во вторник заявил первый заместитель министра экономики , передают Українські Новини.

"Мы ожидаем, что прямые иностранные инвестиции вырастут с 3,8 млрд долларов (в прошедшем году) до 4,5 млрд в 2017 году", - заявил Нефедов.

Минэкономики также ожидает, что к 2020 году объем ПИИ увеличится в 2 раза.

"Без привлечения внешних инвестиций из-за границы и внутренних инвестиций, которые находятся под матрацами у людей, тяжело рассчитывать на нахождение ресурсов для экономического роста", - отметил Нефедов.

По его мнению, эти инвестиции необходимо направлять в наукоемкие сферы экономики.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году объем прямых иностранных инвестиций составил 3,8 млрд долларов.