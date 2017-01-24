Благодаря реформированию таможни и ликвидации коррупционных схем в бюджет дополнительно поступило 4 млрд грн.

Об этом во время семинара "Экономическое развитие регионов: стратегия и инструменты привлечения инвестиций и повышения экспортного потенциала" сказал Премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает корреспондент Укринформа.

"Нам удалось ликвидировать ряд коррупционных схем на таможне. И если в мае (2016 года - ред.) мы начали эту работу, то уже в августе мы получили устойчивый рост доходов в бюджет, а в декабре перевыполнение планов составило 20%. В сумме - 4 млрд грн", - сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что это те 4 млрд гривень, которые раньше присваивали коррупционеры. "Сегодня эти средства работают на государство", - подчеркнул глава правительства.

Премьер отметил, что правительство и в этом году будет продолжать модернизировать таможенную службу.