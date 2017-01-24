В Министерстве экономического развития и торговли планируют и в дальнейшем сокращать количество разрешительных документов с целью облегчения деятельности бизнеса.

Об этом во время семинара, посвященного развитию инвестиционного и экспортного потенциала регионов, на тему: "Экономическое развитие регионов: стратегия и инструменты привлечения инвестиций и повышение экспортного потенциала", сказал первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, сообщает корреспондент Укринформа.

"В 2017 году мы планируем продолжить масштабную дерегуляцию. Мы планируем сокращать количество разрешительных документов: налоговых, таможенных, валютных ограничений. Также планируем перевести в электронную форму процесс получения не менее 80% разрешений, лицензий", - сказал Кубив.

Он отметил, что правительством уже были сделаны ряд шагов для снятия барьеров, которые мешали бизнесу развиваться, а именно: было сокращено количество видов сельскохозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию, их было 56, а на сегодняшний день остается 30. Также были сокращены сроки регистрации бизнеса с 5 до 1 дня. "Была сокращена обязательная сертификация на 90% товаров, и были отменены карантинные сертификаты, которые обходились бизнесу в 2 млрд грн в год. Также было отменено около 15 тысяч советских ГОСтов", - заметил Кубив.