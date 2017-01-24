В 2016 году объем выполненных строительных работ по сравнению с 2015 годом увеличился на 13,1%, или на 8,217 млрд гривен до 70,942 млрд гривен.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

В том числе в 2016 году работы по строительству зданий и сооружений выполнены на 36,299 млрд гривен (из них жилые составили 17,253 млрд гривен, нежилые - 19,046 млрд гривен).

Кроме того, работы по строительству инженерных сооружений и прокладке инженерных коммуникаций выполнены на сумму 34,644 млрд гривен.

Индексы строительных работ составили 115,2% (113% и 117,4%) и 111% соответственно.

Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение в 2016 году составили 80,9% от общего объема выполненных работ, капитальный и текущий ремонт - 10,8% и 8,3% соответственно.

Как сообщали Українські Новини, в январе-ноябре 2016 года объем выполненных строительных работ по сравнению с январем-ноябрем 2015 года увеличился на 14,1%, или на 7,331 млрд гривен до 59,322 млрд гривен.

Объемы выполненных строительных работ по видам строительной продукции в 2016 году, млн гривен:



Выполнено строительных работ

Объемы стройработ в 2016, млн гривен Доля в общем объеме стройработ, в % Строительство, всего 70 942,4 100,0 Здания и сооружения 36 298,9 51,2 из них



- жилые 17 253,0 24,3 - нежилые 19 045,9 26,9 Инженерные сооружения 34 643,5 48,8 в том числе:



транспортные сооружения 9 629,1 13,6 - автострады, улицы и дороги 7 559,5 10,6 - железные дороги 830,6 1,2 - взлетно-посадочные полосы ...1 ...1 - мосты, эстакады, тоннели, метро ...1 ...1 - порты, каналы, плотины и другие водные сооружения 679,3 1,0 трубопроводы, коммуникации и линии электропередач 9 340,4 13,2 - магистральные трубопроводы, коммуникации и линии электропередач 4 717,6 6,7 - местные трубопроводы и коммуникации 4 622,8 6,5 комплексные промышленные сооружения 11 513,9 16,2 - сооружения горнопромышленных и добывающих предприятий 7 930,1 11,2 - сооружения предприятий электроэнергетики 2 110,5 3,0 - сооружения предприятий химической промышленности 193,7 0,2 - сооружения металлургических предприятий 1 279,6 1,8 - другие инженерные сооружения 4 160,1 5,8 из них:



- сооружения спортивного и развлекательного назначения 244,4 0,3

1 Данные изъяты с целью обеспечения исполнения Закона Украины "О государственной статистике" относительно конфиденциальности информации.