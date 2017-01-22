В январе-ноябре 2016 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился в 2,4 раза (143,2%) до 5 704,7 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (2 345,9 млн гривен).

Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.

В городских населенных пунктах общий объем назначенных субсидий составил 3 403,1 млн гривен, в сельских населенных пунктах - 2 301,6 млн гривен (1 438,3 млн гривен и 907,6 млн гривен соответственно за аналогичный период 2015 года).

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в ноябре 2016 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 25,1% и составил 1 364,5 гривны.

В январе-ноябре субсидии на оплату услуг ЖКХ получили 7 677,2 тыс. домохозяйств, что на 2 284,3 тыс., или на 42,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

В городских населенных пунктах субсидии получили 5 184,8 тыс. домохозяйств, в сельской местности - 2 492,4 тыс.

Всего в январе-ноябре за получением субсидий на оплату услуг ЖКХ обратились 7 434,6 тыс. домохозяйств, что на 25,5% больше по сравнению с январем-ноябрем 2015 (из них на городские населенные пункты приходится 66,1% обращений).

Количество домохозяйств, получивших субсидии в ноябре 2016 года, составило 43,6% от общего количества домохозяйств Украины.

Среди регионов наибольший удельный вес таких домохозяйств был в Сумской и Тернопольской областях (67,1% и 62,5% соответственно), а наименьший - в Одесской области и Киеве (18% и 23% соответственно).

Среди домохозяйств, получающих субсидии, 37,3% состояли из одного человека, около трети - из двух, остальные - из трех и более человек.

Как сообщали Українські Новини, январе-октябре 2016 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился в 3,5 раза (255%) до 3 214 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (905,4 млн гривен).

Кабинет Министров отменил предоставление ранее назначенных субсидий при увеличении количества лиц, зарегистрированных в жилом помещении.