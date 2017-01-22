Товарооборот розничной торговли Украины в январе-декабре 2016 года в сопоставимых ценах увеличился на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).





По ее данным, в номинальном выражении розничный товарооборот за 12 месяцев 2016 года составил 1159,3 млрд грн.

Наибольший рост розничного товарооборота в январе-декабре-2016 зафиксирован во Львовской (на 7,5%), Полтавской (на 6,6%), Одесской (на 6,3%), Киевской (на 6%), Запорожской (на 5,5%), Хмельницкой (на 4,6%), Харьковской (на 4,3%) областях и г.Киеве (на 4,8%).

Лидерами по абсолютным показателям объема розничного товарооборота за отчетный период стали г.Киев (184,1 млрд грн), Днепропетровская (108,1 млрд грн), Харьковская (95,8 млрд грн), Одесская (84,1 млрд грн), Львовская (68 млрд грн), Киевская (59,1 млрд грн) и Запорожская (55,4 млрд грн) области.

По данным статведомства, в Донецкой области розничный товарооборот сократился на 3,8%, до 37,5 млрд грн, Луганской области - вырос на 1,2%, до 9,1 млрд грн (без учета зоны проведения АТО).

Как сообщалось, розничный товарооборот предприятий розничной торговли в 2015 году сократился на 21%, составив 477,967 млрд грн,

Официальный курс НБУ на 20 января - 27,442159 грн/$1.



Оборот розничной торговли в январе-декабре 2016 года ¹





Оборот розничной торговли (млн. грн) Индексы физического объема оборота розничной торговли в январе-декабре 2016 к январю-декабрю 2015 (в сопоставимых ценах), % Справочно: Индексы физического объема оборота розничной торговли в январе-декабре 2015 к январю-декабрю 2014 (в сопоставимых ценах), % Украина² 1159271,9 104,0 80,2 Винницкая 37201,2 103,4 86,3 Волынская 27763,1 100,1 87,0 Днепропетровская 108145,9 103,1 80,6 Донецкая ³ 37458,5 96,2 37,0 Житомирская 30623,9 100,2 86,7 Закарпатская 26767,0 101,2 86,9 Запорожская 55400,7 105,5 79,3 Ивано-Франковская 37787,5 103,4 86,7 Киевская 59118,2 106,0 90,6 Кировоградская 24545,5 103,7 86,5 Луганская³ 9051,4 101,2 29,6 Львовская 68031,6 107,5 87,3 Николаевская 32407,0 103,2 81,9 Одесская 84056,2 106,3 84,2 Полтавская 34745,1 106,6 81,7 Ривненская 26373,4 101,3 83,7 Сумская 25790,3 104,1 84,1 Тернопольская 22429,1 103,2 86,9 Харьковская 95788,5 104,3 81,1 Херсонская 29609,1 103,0 86,1 Хмельницкая 29050,0 104,6 83,5 Черкасская 30211,4 103,0 85,3 Черновицкая 18700,3 99,7 86,3 Черниговская 24094,4 101,5 82,7 г. Киев 184122,6 104,8 86,1

¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

2 - Включая розничный товарооборот предприятий (юрлиц), осуществляющих деятельность по розничной торговле, расчетные данные объемов продажи товаров на рынках и физлицами - предпринимателями.

3- Данные могут быть уточнены

Данные Госстат