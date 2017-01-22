Украина надеется на получение еще 8 траншей кредита по программе EFF с Международным валютным фондом (МВФ) в объеме 9,9 млрд долларов до конца 2018 года.

Об этом говорится в письме о намерениях, готовящимся Президентом, премьер-министром, главой Национального банка и министром финансов, для получения очередного, 4-го транша кредита МВФ, текстом которого располагают Українські Новини.

4-й транш кредита в размере 1 млрд долларов Украина ожидает получить в феврале.

В итоге, из общей суммы 4-летнего кредита на 17,5 млрд долларов, Украиной будет получено 8,6 млрд долларов.

"Остаток средств планируется выделить до конца 2018 года 7 траншами", - говорится в документе.

Как сообщали Українські Новини, 11 марта 2015 года МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF) общим объемом 17,5 млрд долларов сроком на 4 года.

Программа предусматривала, что в 2015 году МВФ выделит Украине после 1-го транша в 5 млрд долларов еще 3 транша по 1,182 млрд специальных прав заимствования (около 1,7 млрд долларов).

Первый транш на 5 млрд долларов Украина получила 13 марта, второй на 1,7 млрд долларов - 4 августа 2015 года. Всего в 2015 году прошлом году Украина должна была получить 4 транша, однако 2 пересмотра программы были перенесены на 2016 год.

В сентябре 2016 году МВФ одобрил предоставление Украине 3-го транша на 1 млрд долларов.