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Топливно-энергетический комплекс
Украина надеется получить еще 8 траншей кредита МВФ на $9,9 млрд до 2019
16:14 20.01.2017 |
Украина надеется на получение еще 8 траншей кредита по программе EFF с Международным валютным фондом (МВФ) в объеме 9,9 млрд долларов до конца 2018 года.
Об этом говорится в письме о намерениях, готовящимся Президентом, премьер-министром, главой Национального банка и министром финансов, для получения очередного, 4-го транша кредита МВФ, текстом которого располагают Українські Новини.
4-й транш кредита в размере 1 млрд долларов Украина ожидает получить в феврале.
В итоге, из общей суммы 4-летнего кредита на 17,5 млрд долларов, Украиной будет получено 8,6 млрд долларов.
"Остаток средств планируется выделить до конца 2018 года 7 траншами", - говорится в документе.
Как сообщали Українські Новини, 11 марта 2015 года МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF) общим объемом 17,5 млрд долларов сроком на 4 года.
Программа предусматривала, что в 2015 году МВФ выделит Украине после 1-го транша в 5 млрд долларов еще 3 транша по 1,182 млрд специальных прав заимствования (около 1,7 млрд долларов).
Первый транш на 5 млрд долларов Украина получила 13 марта, второй на 1,7 млрд долларов - 4 августа 2015 года. Всего в 2015 году прошлом году Украина должна была получить 4 транша, однако 2 пересмотра программы были перенесены на 2016 год.
В сентябре 2016 году МВФ одобрил предоставление Украине 3-го транша на 1 млрд долларов.
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