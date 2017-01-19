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Топливно-энергетический комплекс
Минифраструктуры планирует запустить пилотный проект е-билета через 2-3 месяца в двух городах - Омелян
17:36 18.01.2017 |
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассчитывает ввести пилотный проект электронного билета через 2-3 месяца минимум в двух городах Украины.
"Пилотные проекты мы надеемся запустить где-то на протяжении 2-3 месяцев, как минимум в двух городах, но я думаю, что городов будет больше", - сказал министр журналистам перед заседанием правительства в среду.
По его словам, к введению электронного билета максимально готовы Львов и Днепр, а всего о намерении ввести электронные билеты заявили 17 городов.
В.Омелян заявил, что в перспективе предполагается ввести единый электронный билет по всей стране.
Министр считает, что данное решение не сокращает рабочие места, а наоборот создает новую индустрию, которая нуждается во многих технических решениях: внедрение считывающих устройств, турникетов.
Как сообщалось, 17 января 2017 года Верховная Рада Украины приняла закон №4121 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте", который предусматривает внедрении электронного билета в городском транспорте.
Ожидается, что внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда обеспечит много экономических преимуществ. Электронный учет пассажиропотока на маршрутах общественного транспорта позволит оценить реальный оборот денежных средств и, соответственно, оценить обоснованность тарифов на перевозки и возможность обновления автопарка перевозчика. Кроме того, система обеспечит возможность удобной, быстрой оплаты и контроля проезда, а также сократит время задержки общественного транспорта на остановках. Это также позволит внедрять разнообразные гибкие тарифные системы.
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