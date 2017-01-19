Совет Национального банка рекомендует Кабинету Министров ввести среднесрочное прогнозирование гривневой ликвидности Единого казначейского счета.

Об этом сообщил председатель совета Богдан Данилишин на своем странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Также рекомендовано Кабинету Министров Украины ввести среднесрочное прогнозирование гривневой ликвидности Единого казначейского счета (ЕКС), в том числе поручить Министерству финансов Украины принять безотлагательные меры по выполнению п.1 договоренностей, достигнутых на заседании Совета финансовой стабильности 24.05.2016 (Протокол № 3) по повышение эффективности прогнозирования движения денежных средств на Едином казначейском счете", - написал он.

Кроме того, правительству рекомендовано использовать активное управление остатками на ЕКС за счет активной политики заимствований на внутреннем рынке; принять меры относительно равномерного возмещения НДС как на протяжении года, так и в течение каждого месяца.

Совет НБУ также рекомендует принять совместные меры по снижению уровня тенизации национальной экономики и денежного обращения, обеспечение структурных изменений, которые бы снизили негативное влияние тарифного ценообразования и вывоза капитала из страны.

Как сообщали Українські Новини, 17 января состоялось внеочередное заседание совета Национального банка, на котором было проанализировано текущее состояние валютного рынка и факторов, влияющих на это состояние.

Совет Национального банка предоставил свои рекомендации правлению НБУ и Кабинету Министров по стабилизации курса гривны.