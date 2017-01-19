Организация объединенных наций (ООН) прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины на 1,9% в 2017 году и на 3,2% - в 2018 году.

Об этом говорится в докладе ООН, передают Українські Новини.

По данным экспертов департамента по экономическим и социальным вопросам Организации объединенных наций, темпы роста ВВП Украины в 2017 году составят 1,9%, а в 2018 - 3,2%.

При этом инфляция в 2017 году в Украине составит 12,7%, в 2018 году - 8,6%.

Рост экономики в странах СНГ ожидается на уровне 1,7% после 2 лет спада.

В России в 2017 году ожидается медленный рост на уровне 1,5%.

При этом мировая экономика в 2017 году вырастет на 2,7%, а в 2018 - на 2,9%.

Как сообщали Українські Новини, Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины на 2% в 2017 году и на 3% в 2018-2019 годах.