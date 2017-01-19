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Топливно-энергетический комплекс
Украина заняла 42-е место в рейтинге инновационных экономик мира – Bloomberg
Украина заняла 42-е место из 50 стран в мировом рейтинге инновационных экономик мира, составленном аналитической службой агентства Bloomberg. Рейтинг размещен на сайте агентства.
По сравнению с прошлым годом Украина ухудшила свои позиции на 1 пункт, в 2016 году наша страна занимала 41-ю строчку рейтинга.
В новом рейтинге аналитики Bloomberg оценивали экономики мира по 7 параметрам: развитие исследовательской базы, производство товаров с высокой добавочной стоимостью, доля дипломированных специалистов на рынке труда, производительность труда, степень использования hi-tech технологий, активность бизнеса в сфере патентования изобретений и концентрация исследовательских центров.
"Первоначально исследователи планировали изучить 200 экономик мира, однако позднее круг оценок сократился до 78 стран, а затем и до 50 государств, отвечающих критериям инновационности", - отмечается в исследовании.
Украина по результатам исследования продемонстрировала наихудший результат по производительности труда (50-е место в рейтинге), а по уровню производства товаров с высокой добавочной стоимостью обошла лишь Россию (48-е место) и Кипр (49-е место), заняв 47-е место. В то же время по показателю доли дипломированных специалистов на рынке труда Украина вошла в пятерку сильнейших, заняв 4-е место в подгруппе общего рейтинга.
Возглавила общий рейтинг Южная Корея, занимавшая первое место и в прошлом году. В первую десятку ведущих инновационных экономик мира также вошли Германия, Швеция, Финляндия, Швейцария, Сингапур, Япония, Дания, США и Израиль.
Как сообщал УНИАН, в правительстве Украины не раз заявляли о необходимости смены вектора развития экономики нашей страны и перехода от сырьевой экономики к инновационной с ростом доли экспорта товаров с высокой добавочной стоимостью.
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